ABD\'nin kripto politikasını şekillendirecek isimleri belli oldu

Beyaz Saray 25 Mart'ta yayımladığı açıklamada konseyin tam üye listesini duyurdu. Ocak 2025'te yürütme emriyle yeniden kurulan konsey, başkana bilim, teknoloji, eğitim ve inovasyon politikalarında danışmanlık yapacak.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNDE KONGRE TAKVİMİ BELİRSİZ

Konseyin eş başkanlığını Beyaz Saray yapay zeka ve kripto para sorumlusu David Sacks ile bilim danışmanı Michael Kratsios üstleniyor. Üye kapasitesi 24 kişi olarak belirlenen konseyin kalan üyeleri "yakın zamanda" atanacak.

Konseye atanan teknoloji temsilcilerinin önemli bir bölümü Trump yönetimiyle yakın ilişki içinde bulunuyor. Huang, Nvidia'nın çip ihracat kontrolleri konusunda daha önce başkanla bir araya gelmişti. Zuckerberg ise Kasım 2024'teki seçim zaferinin ardından Trump'ın özel kulübü Mar-a-Lago'yu ziyaret etmiş, Eylül 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen teknoloji yöneticileri yemeğine katılmıştı.

Konsey atamaları, Beyaz Saray'ın Kongre'den eyalet yasalarının önüne geçecek federal yapay zeka düzenlemesi talep eden ulusal planı açıklamasından bir haftadan kısa süre sonra geldi.

PİYASA YAPISI TASARISI SENATO'DA TIKANDI

Kapsamlı kripto para piyasa yapısı düzenlemesi CLARITY yasası Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Senato'daki süreç durma noktasına geldi. Planlanmış tatil araları, hükümet kapanmaları ve stablecoin getirisi konusundaki sektörel endişeler ilerlemeyi engelledi.

Senato Tarım Komitesi yasanın kendi versiyonunu Ocak ayında onayladı. Ancak menkul kıymet düzenlemeleri açısından kritik olan Senato Bankacılık Komitesi oturumu, Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un tasarıyı mevcut haliyle destekleyemeyeceğini açıklamasının ardından ertelendi. Komite yeni bir oturum tarihi belirlemedi.