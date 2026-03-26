ABD'nin kripto politikasını şekillendirecek isimleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin kripto politikasını şekillendirecek isimleri belli oldu

ABD\'nin kripto politikasını şekillendirecek isimleri belli oldu
26.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para, yapay zeka ve teknoloji sektörlerinden 13 ismi Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışma Konseyi'ne atadı. Konseyde Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Coinbase kurucu ortağı Fred Ehrsam, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Oracle CTO'su Larry Ellison yer alıyor.

Beyaz Saray 25 Mart'ta yayımladığı açıklamada konseyin tam üye listesini duyurdu. Ocak 2025'te yürütme emriyle yeniden kurulan konsey, başkana bilim, teknoloji, eğitim ve inovasyon politikalarında danışmanlık yapacak.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNDE KONGRE TAKVİMİ BELİRSİZ

Konseyin eş başkanlığını Beyaz Saray yapay zeka ve kripto para sorumlusu David Sacks ile bilim danışmanı Michael Kratsios üstleniyor. Üye kapasitesi 24 kişi olarak belirlenen konseyin kalan üyeleri "yakın zamanda" atanacak.

Konseye atanan teknoloji temsilcilerinin önemli bir bölümü Trump yönetimiyle yakın ilişki içinde bulunuyor. Huang, Nvidia'nın çip ihracat kontrolleri konusunda daha önce başkanla bir araya gelmişti. Zuckerberg ise Kasım 2024'teki seçim zaferinin ardından Trump'ın özel kulübü Mar-a-Lago'yu ziyaret etmiş, Eylül 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen teknoloji yöneticileri yemeğine katılmıştı.

Konsey atamaları, Beyaz Saray'ın Kongre'den eyalet yasalarının önüne geçecek federal yapay zeka düzenlemesi talep eden ulusal planı açıklamasından bir haftadan kısa süre sonra geldi.

PİYASA YAPISI TASARISI SENATO'DA TIKANDI

Kapsamlı kripto para piyasa yapısı düzenlemesi CLARITY yasası Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Senato'daki süreç durma noktasına geldi. Planlanmış tatil araları, hükümet kapanmaları ve stablecoin getirisi konusundaki sektörel endişeler ilerlemeyi engelledi.

Senato Tarım Komitesi yasanın kendi versiyonunu Ocak ayında onayladı. Ancak menkul kıymet düzenlemeleri açısından kritik olan Senato Bankacılık Komitesi oturumu, Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un tasarıyı mevcut haliyle destekleyemeyeceğini açıklamasının ardından ertelendi. Komite yeni bir oturum tarihi belirlemedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto politikasını şekillendirecek isimleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:46:21. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'nin kripto politikasını şekillendirecek isimleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.