ABD SEC, Bitwise'in Bitcoin ve Ethereum ETF'sini onayladı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD SEC, Bitwise'in Bitcoin ve Ethereum ETF'sini onayladı

ABD SEC, Bitwise\'in Bitcoin ve Ethereum ETF\'sini onayladı

SEC, Bitwise'in Bitcoin ve Ethereum ETF başvurusunu onayladı, yatırımcılara iki popüler kripto para birimine tek bir finansal üründe erişim imkanı sunuyor. Bu gelişme, kripto yatırım olanaklarını genişletiyor.

31.01.2025 09:06
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum'a aynı platformda erişim sağlayacak yeni bir ETF onayı verdi. Bu onay, Bitwise'in kripto para piyasasındaki yenilikçi ürünlerine ivme kazandırırken, diğer firmaların da benzer ürünler sunma yolunda ilerlemesine olanak tanıyor. SEC'in bu adımı, finansal piyasalardaki kripto para birimleri için bir dönüm noktası niteliğinde.

Bitwise Yatırımcılara İki Büyük Kripto Para Biriminde Yatırım Fırsatı Sunacak

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım şirketi Bitwise'ın Bitcoin ve Ethereum odaklı yeni borsa yatırım fonuna (ETF) onay verdi. Bu kararla birlikte yatırımcılar, düzenlenmiş bir finansal ürün aracılığıyla kripto para piyasasının önde gelen iki varlığına doğrudan erişim imkânı kazandı.

Bitwise tarafından geliştirilen yeni fon, piyasa değeri ağırlıklı bir yaklaşımla hem Bitcoin hem de Ethereum varlıklarına yatırım yapma olanağı sunuyor. SEC'in bu kararı, yakın zamanda Hashdex ve Franklin Templeton gibi önde gelen yatırım şirketlerinin benzer ürünlerine verdiği onayların devamı niteliğinde.

Hashdex'in Kripto Endeks ETF'i, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir kripto para portföyüne yatırım yapabilme fırsatı sunarken, Franklin Templeton ise yeni ürününü 2025 yılının Ocak ayında piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmek üzere SEC'e 19b-4 formunu sunan Bitwise, yeni fonuyla yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra diğer kripto para birimlerine de yatırım yapma imkânı sağlayarak, finansal piyasalardaki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde düzenleyici çerçevenin gevşeyeceği beklentisiyle, varlık yönetim şirketleri kripto para odaklı ETF başvurularını hızlandırdı. Bu kapsamda, Dogecoin ve Solana gibi alternatif kripto para birimlerini takip eden ETF'ler için de başvurular yapıldığı gözlemleniyor.

Öte yandan, önde gelen kripto para borsası Coinbase, Perşembe günü sabah saatlerinde Solana ve Hedera bazlı vadeli işlem ürünlerinin listelenmesi ve işlem görmesi için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Yaşanan bu gelişmeler, kripto para piyasasında düzenlemelerin ve yenilikçi ürünlerin artan önemini gözler önüne seriyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD SEC, Bitwise'in Bitcoin ve Ethereum ETF'sini onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD SEC, Bitwise'in Bitcoin ve Ethereum ETF'sini onayladı - Son Dakika
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