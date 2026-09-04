ABD verileri Bitcoin ve altını sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD verileri Bitcoin ve altını sarstı

ABD verileri Bitcoin ve altını sarstı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentinin yaklaşık üç katına çıkması, Bitcoin ve altını dakikalar içinde aşağı çekti. Veri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artırabileceği beklentisini güçlendirerek hafta içindeki toparlanmayı tersine çevirdi.

Bitcoin, veri açıklanmadan önce 81 bin doların üzerindeydi. Raporun ardından beş dakika içinde 79 bin 661 dolara geriledi. Yayım sırasında 79 bin 571 dolardan işlem görüyor. Altın da satıştan kaçamadı. Değerli metal de raporun ardından ons başına 4 bin 473 dolardan 4 bin 376 dolara geriledi. Kripto piyasasındaki düşüşe kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri de eşlik etti. CoinGlass verilerine göre bir saatte 202 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı 768 milyon doları aştı.

Piyasayı sarsan rakam beklentileri açık ara aştı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) verilerine göre ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin arttı. Oysa beklenti 56 bin dolayındaydı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de sabit kaldı. Ortalama saatlik kazanç aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 arttı. Yıllık artış yüzde 3'lük beklentiyi aştı. Ayrıca temmuz verisi de yukarı revize edildi. Temmuz için önce 23 bin azalış olarak açıklanan istihdam değişimi 21 bin artış olarak güncellendi. Ağustos öncesindeki 12 ayda ortalama aylık istihdam artışı 31 bin oldu.

GÜÇLÜ İSTİHDAM FED'İN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Güçlü bir iş gücü piyasası, Fed'e para politikasını sıkı tutmak için daha fazla alan tanıyor. CME FedWatch verilerine göre eylülde faiz artırımı olasılığı Waller'ın açıklaması öncesinde yüzde 66'nın üzerindeydi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın, enflasyon gerilemeye devam ederse faizi sabit tutmayı destekleyebileceğini söylemesinin ardından bu oran yaklaşık yüzde 50'ye geriledi. Açıklama, Bitcoin ve altındaki toparlanmaya destek olmuştu. Ağustos istihdam verileri faiz artırımı beklentisini yeniden güçlendirdi. Ücret artışı ve yukarı revizyonlar, Fed'in iş gücü piyasasını korumak için faizi sabit tutması gerektiği savını zayıflattı.

GÖZLER 11 EYLÜL ENFLASYON VERİSİNDE

İstihdam raporu yine de eylülde faiz artırımını garanti etmiyor. Merkez bankası karar verirken enflasyonun seyrini de değerlendirecek. Ağustos ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 11 Eylül'de açıklanacak. Veri, Fed'in 16 Eylül'deki faiz kararından beş gün önce gelecek.

Beklentiden düşük bir enflasyon verisi, cuma günü güçlenen faiz artırımı beklentisini yeniden zayıflatabilir. Bir ay önce açıklanan zayıf temmuz istihdam verisi ise altın fiyatını yukarı taşımıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD verileri Bitcoin ve altını sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:46:04. #7.12#
SON DAKİKA: ABD verileri Bitcoin ve altını sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement