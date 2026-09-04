ABD verileri Bitcoin ve altını sarstı

Bitcoin, veri açıklanmadan önce 81 bin doların üzerindeydi. Raporun ardından beş dakika içinde 79 bin 661 dolara geriledi. Yayım sırasında 79 bin 571 dolardan işlem görüyor. Altın da satıştan kaçamadı. Değerli metal de raporun ardından ons başına 4 bin 473 dolardan 4 bin 376 dolara geriledi. Kripto piyasasındaki düşüşe kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri de eşlik etti. CoinGlass verilerine göre bir saatte 202 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı 768 milyon doları aştı.

Piyasayı sarsan rakam beklentileri açık ara aştı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) verilerine göre ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin arttı. Oysa beklenti 56 bin dolayındaydı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de sabit kaldı. Ortalama saatlik kazanç aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 arttı. Yıllık artış yüzde 3'lük beklentiyi aştı. Ayrıca temmuz verisi de yukarı revize edildi. Temmuz için önce 23 bin azalış olarak açıklanan istihdam değişimi 21 bin artış olarak güncellendi. Ağustos öncesindeki 12 ayda ortalama aylık istihdam artışı 31 bin oldu.

GÜÇLÜ İSTİHDAM FED'İN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Güçlü bir iş gücü piyasası, Fed'e para politikasını sıkı tutmak için daha fazla alan tanıyor. CME FedWatch verilerine göre eylülde faiz artırımı olasılığı Waller'ın açıklaması öncesinde yüzde 66'nın üzerindeydi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın, enflasyon gerilemeye devam ederse faizi sabit tutmayı destekleyebileceğini söylemesinin ardından bu oran yaklaşık yüzde 50'ye geriledi. Açıklama, Bitcoin ve altındaki toparlanmaya destek olmuştu. Ağustos istihdam verileri faiz artırımı beklentisini yeniden güçlendirdi. Ücret artışı ve yukarı revizyonlar, Fed'in iş gücü piyasasını korumak için faizi sabit tutması gerektiği savını zayıflattı.

GÖZLER 11 EYLÜL ENFLASYON VERİSİNDE

İstihdam raporu yine de eylülde faiz artırımını garanti etmiyor. Merkez bankası karar verirken enflasyonun seyrini de değerlendirecek. Ağustos ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 11 Eylül'de açıklanacak. Veri, Fed'in 16 Eylül'deki faiz kararından beş gün önce gelecek.

Beklentiden düşük bir enflasyon verisi, cuma günü güçlenen faiz artırımı beklentisini yeniden zayıflatabilir. Bir ay önce açıklanan zayıf temmuz istihdam verisi ise altın fiyatını yukarı taşımıştı.