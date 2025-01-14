ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti - Son Dakika
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Kripto Para

ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve eski CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao'nun, ABD menkul kıymet yasalarının uygulanabilirliğine ilişkin başvurusunu reddetti. Bu karar, kripto para borsalarının fiziksel bir merkeze sahip olmasa bile ABD yasalarına tabi olduğunu teyit etti. Binance, 2023'te 4,3 milyar dolarlık rekor ceza ödemişti.

14.01.2025 11:55
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Binance için yasal süreç yeni bir boyut kazandı. İkinci Bölge Mahkemesi'nin, ABD sunucuları üzerinden gerçekleşen işlemlerin Amerikan yasalarına tabi olduğu yönündeki kararına yapılan itiraz, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Bu gelişme, kripto para borsalarının hizmetlerini yeniden değerlendirmesini gerektirecek.

Binance ve CZ Yasal Mücadelede Yeni Bir Darbe Aldı

Binance ve Changpeng Zhao'nun hukuki mücadelesi 2023 yılından beri devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), platformun ABD vatandaşlarına yasa dışı hizmet verdiğini iddia etti.

Mevcut dava, resmi bir merkezi olmayan Binance'ın Amerikan müşterilere hizmet verdiği için ABD menkul kıymet yasalarına tabi olup olmadığı konusuna odaklanıyor. İkinci Bölge Mahkemesi, ABD yatırımcılarının işlemlerinin yerel sunucular üzerinden gerçekleştiğini tespit etti.

Binance ve CZ, bu kararın küresel öneme sahip olduğunu ve trilyon dolarlık dijital varlık endüstrisini etkileyebileceğini vurguluyor. Şirket, teknolojik yeniliklerin yatırımcılara sunduğu küresel fırsatların önemine dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Changpeng Zhao, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti - Son Dakika

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