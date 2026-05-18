ABD\'de kripto düzenlemesi hızlanırken CFTC atama krizi derinleşiyor

Komite Başkanı Glenn "GT" Thompson ve kıdemli üye Angie Craig cuma günkü ortak mektuplarında Trump'tan CFTC Başkanı Michael Selig'in yanına beş kişilik tam iki partili bir panel oluşturmasını istedi. Selig aralıkta göreve başlamasından bu yana kurumun tek komisyon üyesi olarak görev yapıyor.

CLARİTY YASASI CFTC'NİN İŞ YÜKÜNÜ KATLAYACAK

Mektup Senato Bankacılık Komitesi'nin CLARITY Yasası'nı 15'e karşı 9 oyla ilerletmesinin bir gün ardından geldi. Kripto piyasa yapısı tasarısı CFTC'ye spot dijital emtia ticareti üzerinde kapsamlı yeni yetki verecek. Temsilciler Meclisi tasarının kendi versiyonunu geçen temmuzda 294 oyla onaylamıştı.

Thompson ve Craig yasama sürecinin CFTC'nin görev alanını spot dijital emtia işlemlerini federal denetime almak üzere genişleteceğini ve bunun kapsamlı bir kural koyma süreci gerektireceğini vurguladı. Komite tam beş kişilik bir komisyonun "daha iyi düzenlemeler, daha dayanıklı kurallar ve türev piyasası paydaşlarının farklı görüşlerine daha fazla duyarlılık" üreteceğini belirtti.

CFTC yaklaşık 543 tam zamanlı çalışanla faaliyet gösteriyor. Bu rakam Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki (SEC) yaklaşık 4.200 çalışanla karşılaştırıldığında kurumun kaynak kısıtlılığını ortaya koyuyor.

TEK KOMİSYON ÜYESİNİN KURALLARI HUKUKI RİSK TAŞIYOR

Komite ayrıca tek bir komisyon üyesi tarafından belirlenen kuralların hukuki itirazlara daha açık olabileceğine dikkat çekti. Bu risk CFTC'nin tahmin piyasaları konusunda eyalet düzeyinde bir dizi davayla mücadele ettiği ve saklama hizmeti sunmayan yazılım geliştiricilere yönelik tutumunu resmileştirmeye çalıştığı bir dönemde belirginleşiyor. CFTC şu ana kadar Wisconsin, New York, Arizona, Connecticut ve Illinois olmak üzere beş eyaletin düzenleyicilerine tahmin piyasaları üzerindeki yetki alanını savunmak için dava açtı.