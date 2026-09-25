ABD'de Polymarket'e kapatma davası - Son Dakika
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ABD'de Polymarket'e kapatma davası

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ABD\'de Polymarket\'e kapatma davası
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New York, tahmin piyasası Polymarket'in eyaletteki faaliyetlerini durdurmak için dava açtı. Platformun ABD işletmesi izinsiz kumar faaliyeti yürütmekle suçlanıyor. Eyalet yönetimi, kullanıcıların zararlarının karşılanmasını ve şirkete para cezası verilmesini istiyor.

New York Başsavcısı Letitia James ve Vali Kathy Hochul, 24 Eylül'de duyurdukları davada Polymarket US adıyla faaliyet gösteren QCX LLC'yi hedef aldı. Başsavcılık, şirketin spor karşılaşmalarının sonuçlarına bağlı sözleşmeler sunarak eyaletin kumar yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

Davadaki talepler arasında izinsiz faaliyetlerin durdurulması, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kazançların geri alınması ve zarar gören kullanıcılara ödeme yapılması bulunuyor. James, şirketin bu faaliyetlerden elde ettiği kazancın üç katı tutarında para cezası da talep ediyor.

SPOR BAHİSLERİ VE YAŞ SINIRI GÜNDEMDE

Başsavcılığa göre kullanıcıların sonucu belirsiz ve kendi kontrolleri dışında olan olaylara para yatırması, bu işlemleri eyalet yasaları açısından kumar kapsamına sokuyor. Kurum, Polymarket'in gerekli lisansı almadığını ve lisanslı spor bahsi şirketlerinin ödediği vergilerden kaçındığını iddia ediyor.

Yaş sınırı da davanın gerekçeleri arasında yer alıyor. New York'ta mobil spor bahisleri için en az 21 yaşında olmak gerekiyor. Başsavcılık ise Polymarket'in tahmin piyasalarına 18-20 yaş grubundaki kullanıcıların da erişebildiğini belirtiyor.

Şirket, ABD hizmetini Aralık 2025'te spor karşılaşmalarına yönelik sözleşmelerle başlatmıştı. New York yönetimi, bu ürünlerin tahmin piyasası olarak adlandırılmasının eyaletin lisans ve kullanıcı koruma kurallarını ortadan kaldırmadığını savunuyor.

POLYMARKET NEW YORK'TA KALACAĞINI SÖYLÜYOR

Polymarket cephesi, yetkililerin kaygılarını gidermek için çalıştığını belirtiyor. Şirketin Hukuk Direktörü Neal Kumar, New York'a inandıklarını ve burada kalacaklarını söyledi.

Uyuşmazlığın merkezinde, tahmin piyasalarını eyaletlerin mi yoksa federal kurumların mı denetleyeceği sorusu da bulunuyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, bu platformlar üzerinde münhasır yetkinin kurumunda olduğunu savunuyor. New York ise kendi kumar yasalarına dayanarak müdahale ediyor.

Eyalet yönetimi temmuz ayında Kalshi'ye, nisan ayında da Coinbase ve Gemini'nin tahmin piyasası faaliyetlerine karşı dava açmıştı. Polymarket'e yönelik durdurma ve para cezası talepleri de mahkemenin değerlendirmesine sunuldu.

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