Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den kripto tahmin piyasalara dava

25.04.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wisconsin Adalet Bakanlığı; Coinbase, Kalshi, Robinhood, Polymarket ve Crypto.com'a karşı üç ayrı şikâyet dosyaladı. Davalarda söz konusu şirketlerin spor etkinlikleri üzerine sunduğu sözleşmelerin eyaletin ticari bahis yasağını ihlal ettiği öne sürülüyor.

Dane County mahkemesine taşınan şikayetler, beş şirketi birlikte hedef alıyor. Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, "yasa dışı faaliyeti ince bir kılıfla sunmak, onu yasal kılmaz" dedi.

Kalshi, Robinhood ve Coinbase'e yönelik şikâyete göre üç şirket, NCAA turnuvasında hangi takımın galip geleceğine, puan farkını kimin kapatacağına ve ilk 10 sayıyı hangi takımın atacağına ilişkin sözleşmeler sundu. Polymarket hakkındaki ayrı davada Wisconsin müşterilerine benzer nitelikte sözleşmeler pazarlandığı savunuldu. Crypto.com ve iştiraklerine yönelik şikâyete göre borsa, profesyonel ve kolej liglerinde moneyline, puan farkı ve toplam sayı sözleşmeleri sunuyor.

Crypto.com ve iştiraklerine yönelik şikâyete göre borsa, profesyonel ve kolej liglerinde maç sonucu, puan farkı ve toplam sayı sözleşmeleri sunuyor. Crypto.com, her 1 dolarlık sözleşme için 0,02 dolar, her 10 dolarlık sözleşme için 0,10 dolar borsa ücreti ile çeşitli teknoloji ücretleri tahsil ediyor.

Adalet Bakanlığı, üç davada da şirketlerin spor sözleşmelerinin ticari bahis yasasını ihlal ettiğinin mahkemece tespit edilmesini ve bu sözleşmelerin Wisconsin müşterilerine sunulmasının kalıcı biçimde yasaklanmasını talep ediyor. Eyalet mevcut sözleşmelere dokunmuyor, yalnızca ileriye dönük tedbir arıyor.

EYALET DAVALARI YAYILIRKEN CFTC KARŞI ATAKTA

Wisconsin'in hamlesi, tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici baskının hız kazandığı bir döneme denk geliyor. Salı günü New York Başsavcısı Letitia James, Coinbase ve Gemini aleyhine dava açarak her iki platformun tahmin piyasası uygulamalarının yasa dışı bahis kapsamına girdiğini savundu. New York davası Coinbase'den 2,2 milyar dolar, Gemini'den ise 1,2 milyar dolar talep ediyor. Şikâyette platformların 18-21 yaş aralığındaki kullanıcılara hizmet vermesi de ele alındı. New York yasaları mobil spor bahsi için 21 yaş sınırı öngörüyor.

New York Valisi Kathy Hochul aynı hafta devlet memurlarının resmi görevleri aracılığıyla edindikleri kamuya açık olmayan bilgileri tahmin piyasalarında kullanmasını yasaklayan bir yürütme emri imzaladı. Illinois Valisi JB Pritzker da salı günü benzer bir yürütme emrini yürürlüğe koydu. Tennessee ve Arizona, Kalshi'yi belirli piyasaları kısıtlamak amacıyla daha önce mahkemeye taşımıştı. Arizona, Connecticut ve Illinois de birden fazla tahmin piyasası operatörüne ihtiyati tedbir kararı uyguladı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise eyaletlerin bu adımlarına karşı 3 Nisan'da harekete geçti. Kurum, Connecticut, Arizona ve Illinois aleyhine dava açarak Kalshi ve Polymarket dahil tahmin piyasası operatörlerini düzenleme girişimlerine itiraz etti. CFTC Başkanı Michael S. Selig, "bu piyasalardaki münhasır düzenleyici yetkimizi koruyacağız" dedi. Selig, Kongre'nin parçalı eyalet düzenlemelerini zaten reddettiğini de vurguladı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 14:01:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.