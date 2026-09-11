ABD'den kritik veri geldi: Bitcoin yön değiştirdi - Son Dakika
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ABD'den kritik veri geldi: Bitcoin yön değiştirdi

ABD\'den kritik veri geldi: Bitcoin yön değiştirdi
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ABD'de ağustos tüketici enflasyonu cuma günü büyük ölçüde beklentilere paralel geldi. Bitcoin veri sonrası kısa süreli düşüşün ardından toparlanarak 78 bin doların üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) kararı öncesindeki başlıca enflasyon verilerinin açıklanmasıyla piyasanın gözü gelecek haftaki toplantıya çevrildi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos tüketici fiyat endeksini (TÜFE) cuma günü saat 15.30'da açıkladı. Manşet enflasyon yıllık yüzde 3,4 arttı ve beklentiyi tam karşıladı. Aylık artış da beklendiği gibi yüzde 0,4 oldu. Gıda ve enerji kalemlerini dışlayan çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,4 arttı. Beklentiden tek sapma çekirdek aylık artışta görüldü ve bu oran yüzde 0,2 yerine yüzde 0,3 geldi.

Bitcoin verinin ardından önce yaklaşık 1000 dolar düştü. Ancak kripto para kısa sürede kaybını telafi ederek yeniden 77 bin doların üzerine çıktı. Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 489 dolardan işlem görüyor.

TÜFE, haftanın ikinci önemli enflasyon verisi oldu. Perşembe açıklanan üretici enflasyonu yıllık yüzde 5,4 ile daha belirgin bir artış göstermişti. ÜFE'nin hızlanması ve çekirdek TÜFE'nin aylık bazda beklentiyi aşmasıyla piyasanın gözü Fed'e döndü.

FED KARARI 16 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Fed, bir sonraki para politikası toplantısını 15-16 Eylül'de yapacak ve faiz kararını 16 Eylül'de saat 21.00'de açıklayacak. CME FedWatch fiyatlaması, merkez bankasının faizi 25 baz puan artırma olasılığını yaklaşık yüzde 70 gösteriyor. ÜFE'nin yıllık yüzde 5,4'e çıkması ve çekirdek TÜFE'nin aylık bazda beklentiyi aşması, bu beklentiyi güçlendirdi.

Veri öncesinde 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,92 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 30 yıllık faiz kısa süreliğine yüzde 5,35'e çıkarak Haziran 2007'den bu yana en yüksek düzeyi gördü. Yükselen tahvil getirileri, faiz getirisi sunmayan Bitcoin karşısında sabit getirili varlıkları daha cazip hale getirebiliyor.

BİTCOİN PERŞEMBE 76 BİN DOLARA KADAR GERİLEMİŞTİ

Bitcoin bir gün önce daha sert bir baskı altındaydı. Kripto para perşembe günü 76 bin 748 dolara kadar gerilemiş ve 24 saatte yüzde 2'den fazla değer kaybetmişti. Düşüş, Orta Doğu'daki çatışmanın yeniden tırmanmasıyla aynı döneme denk gelmişti. Husilerin Suudi Arabistan'daki hedeflere saldırıları petrolü yukarı itmiş ve Brent 105 doların üzerine çıkmıştı.

Spot Bitcoin ETF akışları da zayıf seyretti. ABD'de işlem gören fonlar üç işlem günü üst üste net çıkış yaşadı ve bu haftaki toplam çıkış 449 milyon dolara ulaştı. Ağustostaki yükselişte ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını büyütme planı öne çıkan etkenlerden biri olmuştu. Kripto para ile altın arasındaki korelasyon da bu yıl güçlendi.

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Son Dakika Kripto Para ABD'den kritik veri geldi: Bitcoin yön değiştirdi - Son Dakika

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