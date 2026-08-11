ABD'nin kripto tasarısı tatile takıldı: Sektörden tepki geldi - Son Dakika
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ABD'nin kripto tasarısı tatile takıldı: Sektörden tepki geldi

ABD\'nin kripto tasarısı tatile takıldı: Sektörden tepki geldi
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ABD Senatosu'ndaki prosedürel gecikmenin ardından CLARITY adı verilen kripto piyasa yapısı tasarısının oylaması eylül ayına ertelendi. Senato'nun bir aylık tatile girmeden önce tasarıyı ele almaması, kripto sektöründe geniş bir hayal kırıklığı yarattı. Bankacılık cephesi ise tasarıda stablecoin sahiplerine faiz ödenmesine imkân verebilecek düzenlemeye karşı çıkmayı sürdürüyor.

Cumartesi günü Senato Çoğunluk Lideri John Thune, CLARITY'nin genel kurulda görüşülmesi için gereken oylama önergesini sundu. Önerge, Temsilciler Meclisi'nin bir yıldan uzun süre önce kabul ettiği tasarının Senato eylül ortasında yeniden toplandığında gündeme alınmasının önünü açtı. Tasarı üzerindeki görüşmelerin sonlandırılarak nihai oylamaya geçilebilmesi için 60 senatörün desteği gerekiyor.

Öte yandan oylama eylüle kaldığında 2026 ara seçimlerine yaklaşık 50 gün kalmış olacak. Bu sıkışık takvim, tasarının görüşülmesi için kalan süreyi daraltıyor.

KRİPTO SEKTÖRÜNDEN ERTELEME TEPKİSİ

Kripto sektöründeki birçok yönetici ve savunucu, Senato'nun tasarıyı tatilden önce gündeme almamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Senatör Cynthia Lummis, oylamanın takvime alınmamasının ardından karar nedeniyle ne kadar öfkeli olduğunun tahmin edilebileceğini söyledi. Lummis, bu işi tamamlamak için çalışmayı sürdüreceğini ve mücadelenin bitmekten uzak olduğunu belirtti.

Coinbase İcra Kurulu Başkanı Brian Armstrong ve şirketin politika sorumlusu Faryar Shirzad da Senato'daki gecikmeyi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi, ancak eylül ayının "işi bitirme" zamanı olacağını söyledi. BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee ise şirketin haftalık raporunda, finansal piyasaların CLARITY'nin geçmemesinden çok son dönemdeki ılımlı enflasyon ve zayıf istihdam verilerine odaklanmış göründüğünü belirtti.

ETİK VE STABLECOİN FAİZİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İki partili görüşmelerde ilerleme kaydedildiği yönünde haberler olsa da Senato, Demokratların daha katı etik hükümler talebini karşılayacak bir uzlaşma açıklamadı. Bu talep özellikle Başkan Donald Trump'ın kripto yatırımlarını etkileyecek kuralları kapsıyor. Trump, ailesiyle bağlantılı kripto girişimi World Liberty Financial ve göreve başlamadan günler önce çıkardığı memecoin nedeniyle Kongre'de incelemeyle karşı karşıya.

Bankacılık cephesi ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Bazı bankacılık sektörü temsilcileri, tasarının belirli durumlarda şirketlerin stablecoin sahiplerine faiz ödemesine izin verebileceğini ve bunun bankacılık sektörünü zorlayacağını öne sürüyor. Bir gazetenin yayın kurulu da Thune'un önergesinden önce yayımladığı bir yazıda, tasarı kapsamında küçük bankaların zarar görebileceğini savundu. Yazıya göre bu bankalar mevduat çekmek için faiz ödemelerine dayanıyor. Yayın kurulu, kripto sektörünün kendisini serbest piyasanın savunucusu gibi gösterdiğini, ancak asıl istediğinin aynı düzenlemelere tabi olmadan yarı banka gibi çalışmak olduğunu ileri sürdü.

TAHMİN PİYASALARI HÂLÂ UMUTLU

Tasarının Kongre'deki gecikmesine rağmen tahmin piyasaları eylül oylaması ve yıl içindeki yasalaşma ihtimali için farklı oranlar fiyatlıyor. Kalshi'de 1,23 milyon dolarlık işlem hacmine sahip bir sözleşme, Senato'nun 1 Ekim'den önce tasarıyı oylamasına yüzde 88 ihtimal verdi. Polymarket'te ise 5,79 milyon doları aşan bir sözleşme, tasarının bu yıl imzalanmasına yüzde 26 olasılık tanıdı.

Senato'nun tasarı metnini değiştirmesi halinde düzenlemenin Trump'ın imzasına sunulmadan önce yeniden Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi gerekecek.

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Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto tasarısı tatile takıldı: Sektörden tepki geldi - Son Dakika

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