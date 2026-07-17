ABD'nin kripto yasası son sınavına giriyor - Son Dakika
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ABD'nin kripto yasası son sınavına giriyor

ABD\'nin kripto yasası son sınavına giriyor
17.07.2026 10:47
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ABD'de kripto sektörünü ilk kez federal düzeyde kapsamlı biçimde düzenleyecek yasa, geçme ihtimaline dair umutların arttığı bir döneme girdi. Ancak Başkan Donald Trump'ın çıkar çatışmasına ilişkin etik kaygıların nasıl çözüleceği hâlâ belirsiz.

Güney Carolina Temsilcisi William Timmons, Washington'daki bir zirvede verdiği röportajda yasanın başkanın en öncelikli konularından biri ve Kongre'de iki partinin de üzerinde durduğu bir mesele olduğunu söyledi. Timmons, bir yerlerde tökezleme olabileceğini ama işi bitireceklerini belirtti.

Zamanlama kritik: Temsilciler Meclisi ve Senato, 4 Temmuz tatilinin ardından Washington'a yeni döndü. Meclis 24 Temmuz'da yeniden tatile girecek, Senato ise 7 Ağustos'a kadar çalışmayı sürdürecek. Meclis, CLARITY Yasası'nın kendi sürümünü bir yıl önce kabul etmişti ancak yasa o günden bu yana Senato'da takıldı. Senato çoğunluk lideri John Thune, düzenlemeyi ağustos tatilinden önce genel kurula getirmek istiyor ve güncellenmiş metnin bu hafta yayımlanması bekleniyor. Senato kendi sürümünü geçirse bile yasanın yeniden Meclis'e dönmesi gerekecek, bu adım ise tatilden önce gerçekleşmeyebilir. Timmons sürecin önümüzdeki aylara uzayabileceğini, ancak yasa koyucuların kasım seçimlerinden önce tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

TRUMP DAHİL 5 İSİM ETİK İÇİN TOPLANIYOR

Senato, stablecoin ödülleri konusunda bankalarla kripto sektörü arasındaki çekişmeyi ve yazılım geliştiricilerinin korunmasına ilişkin tartışmayı büyük ölçüde geride bıraktı. Geriye çözülmemiş büyük bir mesele kaldı. Trump'ın kripto çıkar çatışmalarının nasıl ele alınacağı hâlâ tartışılıyor. İki partiden müzakereciler aylarca, başkanların, başkan yardımcılarının, Kongre üyelerinin ve federal yetkililerin görevdeyken dijital varlıklardan nasıl kazanç sağlayabileceğini sınırlayacak etik hükümleri üzerinde çalıştı.

Perşembe öğleden sonra Trump, Cumhuriyetçi senatörler Bernie Moreno ve Cynthia Lummis ile Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles bu meseleyi çözüp başkanın onayını almak için bir araya gelecek. Nevada Temsilcisi Steven Horsford ise dikkatin yönetim ve Trump ailesine değil dijital varlık kullanıcılarına verilmesini umduğunu söyledi. Horsford, meseleyi seçmenleri, kullanıcılar ve yararlanacak küçük işletmeler açısından düşündüğünü, politikanın asıl bu son kullanıcı için olduğunu belirtti.

GALLEGO GÜÇLÜ ETİK OLMADAN DEMOKRAT OYU YOK DEDİ

Toplantı öncesinde çıkan haberlere göre mevcut yasa metni Demokratların desteğine sahip değil. Arizona Senatörü Ruben Gallego, metnin Demokratların üzerinde uzlaştığı bir içerik yerine Cumhuriyetçilerin kendi etik hükümleriyle başkana götürüldüğünü söyledi. Gallego, güçlü bir etik düzenleme olmadan Demokratların oylarının alınamayacağını belirtti.

Blockchain Association üst yöneticisi Summer Mersinger, etik tartışmasını kilit nokta olarak nitelendirdi. Mersinger, görüştükleri birçok Demokrat ofisin etik dili konusunda kararlı olduğunu ve bir etik anlaşması olmadan ilerlemeye sıcak bakmadığını aktardı. Yine de yöneticinin iyimserliğini koruduğu, doğru görüşmelerin yapıldığını ve şimdiye dek yasayı bitirmek isteyen kimseyle karşılaşmadığını söylediği belirtildi. Bu arada kumar kuruluşları, spor bahisleri söz konusu olduğunda tahmin piyasalarına ilişkin kuralların yasaya eklenmesi için baskı yapıyor. Mersinger bu tür bir değişiklik önergesini zehir hapı olarak nitelendirirken Horsford konunun ayrı bir yasa olması gerektiğini, CLARITY ile karıştırılmasını istemediğini söyledi.

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Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto yasası son sınavına giriyor - Son Dakika

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