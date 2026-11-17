Almanya Federal Meclisi (Bundestag), gümrük idaresinin yetkilerini genişleten ve mali suçlarla mücadeleyi hedefleyen Gümrük Mali Adalet Yasası'nı 12 Kasım'da kabul etti. Yasa, 100 bin euroyu aşan ve kaynağı şüpheli görülen varlıkların ceza davası açılmadan dondurulmasına izin veriyor.

Kripto paralar, Avrupa Birliği'nin kripto varlık düzenlemesi MiCA'daki tanımla yasanın kapsamına giriyor. Kripto varlıklar özel olarak hedef alınmıyor ve aynı prosedür nakit para, otomobil ve gayrimenkul için de uygulanacak.

GÜMRÜK 30 GÜN DONDURABİLECEK

Yasaya göre gümrük idaresi, varlığın yasal yollarla edinildiği makul görünmüyorsa ceza davası açmadan bu varlığı 30 güne kadar dondurabilecek. Kamu siciline kayıtlı araç ve arazi gibi varlıklarda sınır 50 bin euro olarak uygulanacak.

Bir maliye mahkemesi dondurma süresini bir kez 150 gün uzatabilecek. Bu kararı tek bir yargıç duruşma yapmadan verecek ve karara itiraz edilemeyecek. Varlığa kalıcı olarak el konulması için ise mahkeme heyetinin varlığın yasa dışı kaynaklı olduğuna ikna olması gerekecek.

Hükümet, yüksek tutarda varlığa sahip kişilerin bu varlıkları nasıl edindiğini açıklayabilmesi gerektiğini savunuyor. Sosyal Demokrat milletvekili Ingo Vogel, Meclis'teki konuşmasında yasanın otomatik bir el koyma getirmediğini söyledi.

İKİ BARO BİRLİĞİ YASAYA İTİRAZ ETTİ

Federal Barolar Birliği, yasanın yetkililere varlıkların nasıl edinildiğini sorgulamak için fazla alan tanıdığını savundu. Birlik, miras kalan mallar dahil eksik belgelerin yasa dışı faaliyetin kanıtı sayılmaması gerektiğini vurguladı.

Alman Avukatlar Birliği de yetkililerin bir varlığın yasal kaynağı "makul görünmediğinde" müdahale edebileceğine dikkat çekti. Birlik, gümrük idaresinin yetkilerinin genişletilmesini ve polis görevlerinin gümrüğe devredilmesini eleştirdi.

Almanya'nın Blockchain birliği ise yasanın aracı kurumda saklanan, kullanıcının kendi cüzdanındaki ve merkeziyetsiz yapılardaki varlıkları birbirinden ayırması gerektiğini savundu. Yasada gümrüğün kişilerin kendi cüzdanlarındaki kripto paralara nasıl el koyacağı açıklanmıyor.

Yasa, Meclis'in Maliye Komisyonu'nda CDU/CSU, SPD ve AfD'nin desteğiyle kabul önerisi aldı. Sol Parti karşı çıktı, Yeşiller ise çekimser kaldı.

Hükümet, uygulamanın bütününden 2028'den itibaren yılda yaklaşık 308 milyon euro ek gelir bekliyor. Yasanın 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Federal Konsey'deki oylamanın tarihi ise henüz belli değil.