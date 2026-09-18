Altcoinlerin yükselişi Bitcoin'i geride bıraktı - Son Dakika
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Altcoinlerin yükselişi Bitcoin'i geride bıraktı

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Altcoinlerin yükselişi Bitcoin\'i geride bıraktı
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Kripto piyasasındaki toparlanmada altcoinler öne çıktı. Starknet ve Arbitrum yüzde 17'yi aşan yükseliş kaydederken Bitcoin 78 bin dolar çevresinde işlem gördü. Yükselişin geniş bir kesime yayılmasına rağmen altcoin sezonuna ilişkin göstergeler zayıf kaldı.

18 Eylül Cuma günü Ethereum ağındaki işlemleri hızlandırmayı amaçlayan ikinci katman projeleri ile merkeziyetsiz finans tokenları yükselişe öncülük etti. Starknet ve Arbitrum'daki kazançlar yüzde 17'yi aşarken CoinDesk 100 endeksindeki 100 kripto varlığın 98'i değer kazandı.

Asya seansında Hyperliquid'in HYPE tokenı yüzde 11'den fazla yükselerek yaklaşık 89 dolara çıktı. Zcash yüzde 8 artışla yaklaşık 1.472 dolara, Solana ise yüzde 6 yükselişle 106 doların üzerine ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin ve Ethereum'daki kazançlar yaklaşık yüzde 2'de kaldı.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, incelediği dönemde en likit 40 kripto paranın hiçbirinin düşmediğini belirtti. Bu grupta NEAR yüzde 30, Uniswap yüzde 26 ve Aptos yüzde 18 yükselişle öne çıktı. Analist, yatırımcıların ilgisini temkinli biçimde altcoinlere çevirdiğini değerlendirdi.

PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİ GERİLEDİ

Kriptodaki yükselişe geleneksel piyasalardaki risk iştahı da eşlik etti. ABD borsalarının açılışı öncesinde Nasdaq 100 endeksini izleyen QQQ fonu yüzde 0,5 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,96'ya inerken Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 5'ten fazla düşerek 96 doların altına geriledi.

Piyasanın geneline yayılan kazançlar, tek başına kalıcı bir altcoin sezonuna geçildiği anlamına gelmiyor. Kuptsikevich, altcoin sezonu endeksinin hâlâ zayıf kaldığına dikkat çekti. Analist, Bitcoin'in işlem aralığının üst sınırını yaklaşık 82 bin dolar olarak gösterirken hafta sonuna girerken yapılabilecek kâr satışlarının bu seviyeye yönelik denemeyi geciktirebileceğini belirtti.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 77 bin 981 dolardan, Ethereum 2 bin 505 dolardan ve Solana 105,56 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki yükseliş Bitcoin'de yüzde 2,05, Ethereum'da yüzde 2,66 ve Solana'da yüzde 5,54 düzeyinde bulunuyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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