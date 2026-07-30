Analistten çarpıcı tespit: Zayıf kripto borsaları kapanacak - Son Dakika
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Analistten çarpıcı tespit: Zayıf kripto borsaları kapanacak

Analistten çarpıcı tespit: Zayıf kripto borsaları kapanacak
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Kripto para sektörü, gelirin bir avuç baskın protokolde toplandığı ve zayıf projelerin tasfiye olduğu bir döneme giriyor. ARK Invest analisti Lorenzo Valente, sektörün şimdiye kadarki en büyük birleşme ve eleme dönemine girdiğini savunuyor.

Valente, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yatırımcıların giderek daha seçici hale geldiğini belirtti. ARK Invest'te araştırma uzmanı olan analiste göre bu durum, güçlü bir ürün-pazar uyumu olmayan kripto projeleri ve borsaları için sermaye çekmeyi zorlaştırıyor. Valente, zayıf projeler ayakta kalmakta güçlük çekip kapandıkça gelirin az sayıda baskın protokolde yoğunlaştığını söyledi.

Analist bu görüşe kanıt olarak gelir dağılımındaki tabloyu gösterdi. Valente'ye göre sürekli vadeli işlem borsası Hyperliquid ile memecoin çıkış platformu Pump.fun, toplam kripto uygulama gelirinin yaklaşık yüzde 67'sini tek başına oluşturuyor. Sentetik dolar protokolü Ethena de hesaba katıldığında ilk üç protokolün birleşik payı yaklaşık yüzde 80'e çıkıyor. Analist bu tabloyu, sektör genelinde rekor düzeyde bir gelir yoğunlaşması olarak nitelendirdi.

VALENTE SÜRECİ SEKTÖR İÇİN OLDUKÇA OLUMLU BULUYOR

Valente, eğilimin önümüzdeki aylarda hızlanmasını beklediğini ve bunun daha fazla birleşme ve satın almaya yol açacağını söyledi. Analiste göre süreç aynı zamanda daha çok iflas başvurusu, proje kapanışı ve yetenek odaklı satın almayı beraberinde getirecek. Bu çalkantıya karşın Valente, konsolidasyonu kripto sektörü açısından "oldukça olumlu" bir gelişme olarak tanımladı.

Analistin değerlendirmesi, son günlerde birçok kripto borsasının faaliyetlerini durdurma kararı almasıyla aynı döneme denk geldi. Söz konusu kapanışlar, sektörün bazı bölümlerinde artan baskıyı gözler önüne seriyor.

BITMEX VE BITMART KAPANIŞLARI TABLOYU DERİNLEŞTİRDİ

Geçen hafta türev borsası BitMEX, sahibi HDR Global Trading'in yürüttüğü stratejik değerlendirmenin ardından borsasını eylülde kapatacağını duyurdu. Borsa son dönemde işlem çiftlerinin ve türev sözleşmelerinin listeden çıkarılmasını hızlandırmış, gerekçe olarak yetersiz işlem ilgisini göstermişti.

Yalnızca birkaç gün sonra bir başka borsa, BitMart, 26 Ağustos'ta işlem hizmetlerini sonlandıracağını ve Ocak 2027'de faaliyetlerini tümüyle durduracağını açıkladı. Borsa kararı, işletme koşulları, piyasa ortamı ve gelecekteki stratejik yönüne ilişkin bir değerlendirmenin ardından aldığını belirtti.

Konsolidasyon satın almalar yoluyla da işliyor. Bu ayın başında Bybit, yerel dijital varlık şirketi NOBI'de çoğunluk hissesi alarak Endonezya'da yerel olarak faaliyet gösteren bir borsa kurdu. Böylece borsa, Asya'nın en büyük kripto pazarlarından birinde varlığını genişletti.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Analistten çarpıcı tespit: Zayıf kripto borsaları kapanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Analistten çarpıcı tespit: Zayıf kripto borsaları kapanacak - Son Dakika
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