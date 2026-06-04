Avrupa Birliği'nden kripto para borsaların son MiCA uyarısı - Son Dakika
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Avrupa Birliği'nden kripto para borsaların son MiCA uyarısı

Avrupa Birliği\'nden kripto para borsaların son MiCA uyarısı
04.06.2026 10:07
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Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) geçiş süresi 1 Temmuz 2026'da sona eriyor. Bu tarihten itibaren MiCA lisansı olmayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AB'de faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

1 Temmuz'dan itibaren yetkisiz kuruluşların faaliyetlerini durdurup müşteri devir planlarını hayata geçirmeleri gerektiğini Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) açıkladı. Başvurusu inceleme sürecinde olan şirketlerin de bu kuraldan muaf olmadığını belirten ESMA, son tarihe kadar lisans alamayan kuruluşların müşteri tabanlarını kaybedebileceği konusunda uyardı.

Fransa'da düzenleyici kurum AMF, bugüne kadar 19 kripto varlık hizmet sağlayıcısını lisansladığını ve yaklaşık 25 başvurunun inceleme aşamasında olduğunu bildirdi. 1 Temmuz itibarıyla yetkisiz sağlayıcıların "faaliyetlerini durdurmak zorunda" olduğunu açıklayan kurum, lisanssız kripto varlık hizmetinin Fransa'da iki yıla kadar hapis ve 30.000 euro'ya (yaklaşık 35.000 dolar) kadar para cezası öngören bir suç oluşturduğunu vurguladı. AMF, yetkisiz şirketleri kara listeye alabilir, kamuoyunu uyarabilir ve Fransız kullanıcıları hedef alan sağlayıcıların web sitelerine erişimi engellemek için mahkeme kararı talep edebilir.

Almanya'da BaFin, önceki muafiyetlerden yararlanan kripto hizmet sağlayıcılarının 30 Haziran'a kadar lisans alması gerektiğini duyurdu. Avusturya'da ise FMA, MiCA öncesi rejim kapsamındaki geçiş süresini 31 Aralık 2025'te zaten sona erdirdi. Ülkede lisanssız borsa kalmıyor. FMA şimdiye kadar dokuz şirkete lisans verdi.

LİSANSSIZ BORSALAR 1 TEMMUZ'DA KAPANACAK

Hukuk firması Walkers'dan Avukat Niall Esler, başvuru kuyruğunda yer almanın şirketleri son tarihten korumayacağını belirtti. Esler, geçiş süresi sona erdikten sonra lisanssız biçimde AB müşterilerine hizmet veren şirketlerin hukuka aykırı hareket etmiş sayılacağını ve faaliyetlerini sürdüremeyeceğini söyledi. MiCA kapsamında üye devletlerin yetkili kurumlara, yetkisiz faaliyetleri derhal durdurma, müşteri devri zorunluluğu uygulama, şirketleri kamuoyuna duyurma ve idari para cezası uygulama yetkisi tanıması gerekiyor.

OKX Europe'nin analizine göre Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasında Avrupa'da gerçekleşen 18,5 milyon kripto uygulama indirmesinin 7,6 milyonu, yani yüzde 41'i, ESMA'nın MiCA onaylı listesinde yer almayan borsalara yapıldı. OKX Europe CEO'su Erald Ghoos, uygulama indirme verilerinin gerçek etkiyi eksik yansıttığını belirterek Avrupalı kripto para kullanıcılarının yaklaşık yüzde 60'ının MiCA onayı bulunmayan platformlarda aktif olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

MİCA LİSANSI BEKLEYEN BÜYÜK BORSALAR

Bitget, 2025 yılında Avusturya'da MiCA lisansı için başvurdu. Şirketin baş hukuk sorumlusu, düzenleyici onayı 2026'nın ikinci çeyreğinde beklediğini ve lisans alınana kadar Avrupa Ekonomik Alanı'nda hizmet sunulmayacağını açıkladı. Binance ise Ocak ayında Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu aracılığıyla MiCA lisansı için başvurdu. Şirket, başvurusunun durumuna ilişkin yorum yapmadı ve AB'nin MiCA onaylı sağlayıcılar listesinde yer almıyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avrupa Birliği'nden kripto para borsaların son MiCA uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Birliği'nden kripto para borsaların son MiCA uyarısı - Son Dakika
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