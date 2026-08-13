İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular - Son Dakika
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İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

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İstanbul'da Pendik-Kartal sahil yolunda kadınlarla fuhuş pazarlığı yapan sürücüler, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yaşananlara isyan eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

İstanbul'un en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Pendik ve Kartal sahil yolunda pes dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Yol kenarında bekleyen ve fuhuş pazarlığı yaptığı görülen kadınların yanına yaklaşan bazı araç sürücüleri, akan trafiği hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkardı.

SÜRÜCÜLER DURAKLADI, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Pazarlık yapmak amacıyla aniden yavaşlayan ve yol kenarında duraklayan araçlar yüzünden sahil yolunda trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Diğer sürücülerin ilerlemekte zorlandığı anlarda bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

O ANLARA TEPKİ YAĞDI

Yaşanan bu duruma isyan eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alarak duruma sert tepki gösterdi. Görüntülerin yayılmasının ardından, sahil yolunu kullanan sürücüler ve çevre sakinleri benzer durumların sürekli yaşandığını belirterek emniyet güçlerinden güzergah üzerindeki denetimlerin artırılmasını talep etti.

İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

İstanbul, 3. Sayfa, Pendik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Rezillik diz boyu ama maalesef cezası yok 1 0 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    trafik gayet akıcı 0 0 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
  • M.Cankut DEMİRBAŞ M.Cankut DEMİRBAŞ:
    Ahlâkî açıdan mal meydanda da; malî açıdan masak bunlardaki para akışını da izlese ya, kayıt dışı ekonomi işte:) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular - Son Dakika
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