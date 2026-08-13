İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

İstanbul'un en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Pendik ve Kartal sahil yolunda pes dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Yol kenarında bekleyen ve fuhuş pazarlığı yaptığı görülen kadınların yanına yaklaşan bazı araç sürücüleri, akan trafiği hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkardı.

SÜRÜCÜLER DURAKLADI, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Pazarlık yapmak amacıyla aniden yavaşlayan ve yol kenarında duraklayan araçlar yüzünden sahil yolunda trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Diğer sürücülerin ilerlemekte zorlandığı anlarda bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.

O ANLARA TEPKİ YAĞDI

Yaşanan bu duruma isyan eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alarak duruma sert tepki gösterdi. Görüntülerin yayılmasının ardından, sahil yolunu kullanan sürücüler ve çevre sakinleri benzer durumların sürekli yaşandığını belirterek emniyet güçlerinden güzergah üzerindeki denetimlerin artırılmasını talep etti.