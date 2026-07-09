Avrupa MiCA için revizyon sürecini başlattı

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Komisyon, MiCA'yı düzenleme kaleme alındığından bu yana yaşanan gelişmeler ışığında güncellemeyi planlıyor. Revizyon ihtimali özellikle tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin ortaya çıkışı ve stablecoin kullanımının artmasıyla gündeme geldi. Komisyon bu amaçla 30 Eylül'e kadar paydaş görüşü topluyor ve sürecin 2027'de sonuçlanması bekleniyor.

MiCA, kripto varlık ihracı, alım satımı, saklama ve diğer hizmetler için Avrupa Birliği genelinde tek tip kurallar getiren kapsamlı bir çerçeve olarak öne çıkıyor. Kurallar Aralık 2024'te yürürlüğe girmiş, çok sayıda hizmet sağlayıcısına değişikliklere uyum için 1 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınmıştı.

STABLECOİNLER İKİ KATEGORİDE DÜZENLENİYOR

Paketin, ABD'deki düzenleyici gelişmeleri yansıtacak biçimde güncellenmesi de gündemde yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump geçen yaz ABD'nin stablecoin yasası GENIUS Act'i imzalayarak tamamen teminatlı ödeme stablecoinlerinin ihracını yasal hâle getirmişti.

MiCA mevcut haliyle stablecoinleri zaten düzenliyor ve birçok açıdan GENIUS Act'ten daha kapsamlı sayılıyor. Düzenleme stablecoinleri iki kategoriye ayırıyor. Bunlardan elektronik para tokenları (EMT) euro ya da dolar gibi tek bir para birimine sabitlenirken varlığa dayalı tokenlar (ART) para birimi sepetlerine, emtialar veya diğer varlıklara bağlanıyor.

Elektronik para tokenları, güvenli varlıklarda yüzde 100 rezerv bulundurma ve getiri ödememe koşuluyla ABD'deki ödeme stablecoinlerine benzer kurallara tabi tutuluyor. GENIUS Act de benzer rezerv şartları getiriyor ancak getiri konusunu düzenlemiyor. Varlığa dayalı tokenlar ise daha yüksek sermaye tamponları, daha katı likidite sınırları ve Avrupa Bankacılık Otoritesinin doğrudan denetimi gibi daha sıkı koşullara bağlanıyor.

TOKENLAŞTIRILMIŞ HİSSELER 2,16 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

MiCA, emtia ve gayrimenkulle desteklenen bazı gerçek dünya varlıklarını varlığa dayalı token gibi düzenlese de tokenlaştırılmış menkul kıymetleri doğrudan kapsamıyor. Bu araçlar halihazırda mevcut AB menkul kıymet mevzuatına tabi kalıyor.

Tokenlaştırılmış hisseler hızla büyüyen bir kategori olarak dikkat çekiyor. Sektör verilerine göre on-chain hisselerin toplam değeri bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 45 artarak 2,16 milyar dolara ulaştı. Bu araçlar arasında dayanak varlığı bire bir yansıtan tokenlar ile doğrudan menkul kıymet niteliği taşıyan ve tam ortaklık hakkı veren tokenlar bulunuyor.

Bir Avrupa Birliği diplomatı, "Bu aşamada dosyanın yeniden açılması kaçınılmaz görünüyor." ifadesini kullandı. Diplomat, başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere çeşitli kurumların tutumuna ve dünya genelindeki son düzenleyici ve teknolojik gelişmelere dikkat çekti. Komisyon mayısta konuyu tokenizasyonu doğrudan adlandırmadan gündeme taşıyan bir inceleme başlatmıştı. Temmuzdaki geçiş dönemi öncesinde MiCA kapsamında yalnızca 244 şirket Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak yetkilendirilmişti.