Avrupa\'dan stablecoin hizmetlerine üç ay süre

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 8 Ekim'de yayımladığı görüşte ulusal düzenleyicilerden, lisanslı kripto şirketlerinin uyumsuz stablecoinlerle bağlantılı hizmetlerini incelemelerini istedi. Şirketlerin, müşterilerin bu varlıkları yeni alımlarla edinmesini veya mevcut miktarlarını artırmasını engellemesi bekleniyor.

İnceleme, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında halka sunulma veya işleme kabul koşullarını karşılamayan varlığa dayalı tokenleri ve elektronik para tokenlerini kapsıyor. Belgede belirli bir stablecoinin adı verilmiyor. Denetimin merkezinde, AB müşterilerine hizmet sunan yetkili kripto şirketleri bulunuyor.

YALNIZCA İŞLEM ÇİFTLERİNİ KALDIRMAK YETMEYECEK

Yeni yaklaşım, borsaların bir stablecoini alım satım listesinden çıkarmasının ötesine geçiyor. Saklama, transfer, emir iletimi, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi gibi hizmetler de aynı kapsamda değerlendirilecek. Böylece işlem çifti kaldırılmış olsa bile müşterinin elinde kalan varlıklar için sunulan hizmetler incelemeye girecek.

ESMA, müşteriye risk uyarısı yapılmasını veya müşterinin bu riskleri kabul etmesini yeterli görmüyor. Kuruma göre açıklamalar, MiCA'nın ihraççılardan istediği korumaların yerini tutmuyor. Şirketlerden yeni alımları önleyecek teknik, sözleşmesel ve kurumsal kontroller uygulamaları isteniyor.

MEVCUT BAKİYELER İÇİN SINIRLI ÇIKIŞ İMKÂNI

Müşterilerin zarar görmesini önlemek amacıyla bazı hizmetler geçici olarak sürdürülebilecek. Mevcut varlıkların satılması, başka bir varlığa dönüştürülmesi, çekilmesi, aktarılması veya çıkış sürecinde saklanması bu çerçevede değerlendirilecek. İstisnanın yeni alım, tanıtım veya olağan alım satım faaliyetlerine kapı açmaması gerekiyor.

Sürecin zamanla sınırlı tutulması, müşterilere açıkça bildirilmesi ve ulusal otoritelerce yakından denetlenmesi öngörülüyor. Her platformun bütün ağlarda veya bütün transfer yöntemlerinde hizmet vermesi garanti edilmiyor. Kullanıcıların çıkış seçenekleri, ilgili şirketin uygulamasına göre şekillenecek.

Görüş, kişisel cüzdanda stablecoin bulundurmayı genel olarak yasaklayan bir karar niteliği taşımıyor. Üç aylık süre de daha önce kısıtlanan işlemleri yeniden açmıyor. Ulusal otoritelerden, tespit ettikleri mevcut uyumsuzlukların mümkün olan en kısa sürede ve belgenin yayımından itibaren en geç üç ay içinde giderilmesini sağlamaları bekleniyor. Takvim, 8 Ocak 2027'yi son sınır olarak işaret ediyor.