Avrupa'dan stablecoin hizmetlerine üç ay süre - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'dan stablecoin hizmetlerine üç ay süre

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa\'dan stablecoin hizmetlerine üç ay süre
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin kripto kurallarına uymayan stablecoinlere yönelik hizmetlerde kapsam genişliyor. ESMA, mevcut müşteri bakiyeleri için en fazla üç aylık çıkış süreci öngörürken saklama ve transfer işlemlerini de denetimin içine aldı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 8 Ekim'de yayımladığı görüşte ulusal düzenleyicilerden, lisanslı kripto şirketlerinin uyumsuz stablecoinlerle bağlantılı hizmetlerini incelemelerini istedi. Şirketlerin, müşterilerin bu varlıkları yeni alımlarla edinmesini veya mevcut miktarlarını artırmasını engellemesi bekleniyor.

İnceleme, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında halka sunulma veya işleme kabul koşullarını karşılamayan varlığa dayalı tokenleri ve elektronik para tokenlerini kapsıyor. Belgede belirli bir stablecoinin adı verilmiyor. Denetimin merkezinde, AB müşterilerine hizmet sunan yetkili kripto şirketleri bulunuyor.

YALNIZCA İŞLEM ÇİFTLERİNİ KALDIRMAK YETMEYECEK

Yeni yaklaşım, borsaların bir stablecoini alım satım listesinden çıkarmasının ötesine geçiyor. Saklama, transfer, emir iletimi, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi gibi hizmetler de aynı kapsamda değerlendirilecek. Böylece işlem çifti kaldırılmış olsa bile müşterinin elinde kalan varlıklar için sunulan hizmetler incelemeye girecek.

ESMA, müşteriye risk uyarısı yapılmasını veya müşterinin bu riskleri kabul etmesini yeterli görmüyor. Kuruma göre açıklamalar, MiCA'nın ihraççılardan istediği korumaların yerini tutmuyor. Şirketlerden yeni alımları önleyecek teknik, sözleşmesel ve kurumsal kontroller uygulamaları isteniyor.

MEVCUT BAKİYELER İÇİN SINIRLI ÇIKIŞ İMKÂNI

Müşterilerin zarar görmesini önlemek amacıyla bazı hizmetler geçici olarak sürdürülebilecek. Mevcut varlıkların satılması, başka bir varlığa dönüştürülmesi, çekilmesi, aktarılması veya çıkış sürecinde saklanması bu çerçevede değerlendirilecek. İstisnanın yeni alım, tanıtım veya olağan alım satım faaliyetlerine kapı açmaması gerekiyor.

Sürecin zamanla sınırlı tutulması, müşterilere açıkça bildirilmesi ve ulusal otoritelerce yakından denetlenmesi öngörülüyor. Her platformun bütün ağlarda veya bütün transfer yöntemlerinde hizmet vermesi garanti edilmiyor. Kullanıcıların çıkış seçenekleri, ilgili şirketin uygulamasına göre şekillenecek.

Görüş, kişisel cüzdanda stablecoin bulundurmayı genel olarak yasaklayan bir karar niteliği taşımıyor. Üç aylık süre de daha önce kısıtlanan işlemleri yeniden açmıyor. Ulusal otoritelerden, tespit ettikleri mevcut uyumsuzlukların mümkün olan en kısa sürede ve belgenin yayımından itibaren en geç üç ay içinde giderilmesini sağlamaları bekleniyor. Takvim, 8 Ocak 2027'yi son sınır olarak işaret ediyor.

Avrupa BirliğiKripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
14:10
Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atan 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atan 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:15:56. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa'dan stablecoin hizmetlerine üç ay süre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei