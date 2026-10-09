Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz

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Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
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‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, 10 aydır tutuklu olan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un arasında olduğu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Tahliyesini ve beraatini talep eden Ersoy, “Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz” dedi. Spiker Meltem Acet ise dosyadan çıkarılmayı talep etti.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan ve 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy'un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz, tutuksuz sanıklar ve mağdurlar hazır bulundu.

"KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirten mağdur Elif Kılınç, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım, kalsaydım o gün şikayetçi olurdum. Ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.

Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz

"BİR GECEDE HAYATIM ALTÜST OLDU"

Mağdur olarak beyan veren Meltem Acet, "52 yaşındayım, bütün hayatım altüst oldu. İsmim bir kurguyla bu soruşturmaya dahil edildi. Ben bu dosyada mağdur değilim, şikayetçi de değilim. Ama yaşadıklarımdan dolayı mağdurum, ismim bu dosyada geçtiği için mağdurum, ben evimden şüpheli sıfatıyla alındım. Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle" dedi.

GİZLİ TANIĞIN İLK CELSEYE KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme başkanı, gizli tanığa geçen celse duruşma salonunda bulunup bulunmadığını, sanıkların bu yönde beyanda bulunduğunu söyledi. Gizli tanık, "Geçen celse bu duruşma salonundaydım, duruşmayı dinledim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Seni bu şekilde dinleyemeyiz. Tanıklıktan çıkarıyoruz seni" dedi.

"ÖRGÜT LİDER DEĞİLİM, ÖZÜR DİLERİM"

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy, "Eylemlerin hiçbirinin olmadığı görülmüştür. Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir. Geçen celse bazı isimlerden özür diledim, Meltem ve Elif'ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı. Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"ÇOK AĞRIMA GİDİYOR"

Tutuklu sanık Mustafa Manaz ise, "Masumiyet karinesi hiçe sayıldı. Çok ağrıma gidiyor, kaldıramıyorum. Onurum ve şerefim için yaşadım ben. Şirketim vardı, şu anda haciz konulmuş ve banka hesapları bloke edilmiştir. Dosyada somut hiçbir şey yok, söylenti ve laf hepsi. Hazmedemiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Savcı ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (6)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Gönderin Eko nu yanına 4 5 Yanıtla
  • tugba b. tugba b.:
    anlamıyorum adliye saraylarını ispat olmadan delil olmadan bu tür boş davalarla neden meşgul ediyorsunuz 7 ay neden hapis tutuyorsunuz delil yoksa sadece laf ve iddia ediliyorsa. Hepimiz birilerini içeri attıralım o halde o bana şunu dedi bu bana bunu dedi diye 6 2 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    çıkarsın çıkarsın burası Türkiye iki günde unuturlar 3 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    fon zengini neden hala tutuklanmıyor ????????? 1 0 Yanıtla
  • RECEP RECEP:
    dişleri geçen buldumu 300 seneler havada uçuyor kendileri olunca ses yok 1 0 Yanıtla
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