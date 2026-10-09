Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da Raphinha'nın durumu netleşti. İspanyol ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma karşı sahada olmayacağını duyurdu. Raphinha'nın geçmişte yaşadığı sakatlıkları hatırlatan Flick, oyuncusunun sağlığını riske atmak istemediklerini belirtti.

"GALATASARAY MAÇINDA OLMAYACAK"

Raphinha'nın durumuna ilişkin konuşan Alman teknik adam, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da Galatasaray maçında da olmayacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Barcelona'nın önemli hücum oyuncularından Raphinha'nın RAMS Park'taki mücadelede forma giymeyeceği kesinleşti.

"30 BİN KİLOMETRE UZAKTA OYNAMAK GEREKLİ MİYDİ?"

Hansi Flick, açıklamalarında milli takım maçları nedeniyle futbolcuların yaşadığı yoğunluğa da dikkat çekti. Özellikle Avustralya'da düzenlenen karşılaşmaların oyuncular üzerindeki fiziksel yükünü eleştiren Flick, "Bu milli takım ve herkes kendi milli takımı için oynamak ister. Bu futbolcuların zihniyetidir ve takvimleri değiştiremeyiz. Raphinha her zaman yüzde yüzünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamak gerekli miydi diye düşünmek gerekir…" dedi.

"OYUNCULAR ÜZERİNDE ÇOK FAZLA BASKI VAR"

Yoğun fikstürün futbolcuları zorladığını belirten Flick, hazırlık karşılaşmalarının planlanmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Alman çalıştırıcı, "Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor; en iyisi değil, ideal değil ama bunu değiştiremem. Oyuncuların dakikalarını iyi yönetmem gerekiyor" sözleriyle oyuncularını korumaya çalıştığını vurguladı. Barcelona'nın Raphinha'dan yoksun çıkacağı Galatasaray karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak.