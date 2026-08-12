Beklenen açıklama geldi: Strategy yeniden Bitcoin alacak mı?

Le, Strategy'nin dolar rezervini güçlendirme ve imtiyazlı hisse ürünlerini destekleme çalışmalarının ardından yeniden birikime döneceğini belirtti. Yönetici, "Yıl boyunca yeniden daha fazla Bitcoin almaya döneceğiz." dedi.

Le'ye göre şirketin yılbaşından bu yana yaptığı alımlar, satışlarının yaklaşık 25 katına ulaşıyor. Yönetici, Strategy'nin dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu koruduğunu da aktardı.

ALIM STRC HİSSESİNİN TOPARLANMASINA BAĞLI

Le, sıradaki alım aşaması için bir tarih vermedi ve açıklaması 2026'nın kalan bölümüne işaret ediyor. Yönetici temmuz ayında verdiği başka bir söyleşide, yeni alım evresini Stretch adlı imtiyazlı hissenin toparlanmasına bağlamıştı. Le, STRC koduyla işlem gören hissenin nominal değerine dönmesi halinde şirketin yeniden hisse ihraç edeceğini belirtmişti. Yönetici, "Stretch tekrar nominal değerine döndüğünde daha fazla Bitcoin alacağız." demişti.

Şirketin son dönemdeki adımları, STRC'yi 100 dolarlık nominal değerine doğru itmeye odaklandı. Strategy yeni STRC hisseleri ihraç ederek sermaye toplayabildiğinden hissenin bu seviyeye dönmesi, şirkete Bitcoin alımı için yeni bir kaynak sağlayacak. Hisse haziran sonunda 75 doların altına inmiş, temmuz ortasında 87 dolar dolayına toparlanmıştı. STRC temmuz ayını 90 doların altında kapatmasına karşın yönetim, ağustos için yıllık temettü oranını yüzde 12'de tuttu.

İKİ HAFTADA 3.328 BİTCOİN SATILDI

Pazartesi günü düzenleyici kuruma sunulan belgeye göre Strategy, 3 ile 9 Ağustos arasında 1.690 Bitcoin sattı ve masraflar düşüldükten sonra 108,6 milyon dolar elde etti. Bitcoin'lerin ortalama satış fiyatı 64 bin 262 dolar oldu ve gelir 1 milyon 152 bin STRC hissesinin geri alımına yönlendirildi. Bu işlemin ardından şirketin rezervi 842 bin 138 Bitcoin'den 840 bin 447 Bitcoin'e geriledi.

Bu satış, 2 Ağustos'ta sona eren haftada gerçekleşen 1.638 Bitcoinlik bir başka satışın ardından geldi. Şirket o satıştan elde ettiği 104,73 milyon doların 52,4 milyon dolarını imtiyazlı hisse temettülerine, 52,3 milyon dolarını yine STRC geri alımına ayırmıştı. Böylece son iki raporlama döneminde toplam 3.328 Bitcoin yaklaşık 213,3 milyon dolara elden çıkarıldı. Şirketin kamuya açık kayıtlarına göre Bitcoin rezervi, 22 Haziran'daki 847 bin 363 Bitcoin düzeyinden 840 bin 447'ye indi.

DOLAR REZERVİ 4,65 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bitcoin pozisyonunu azaltırken Strategy, temettü, faiz ödemeleri ve diğer kurumsal yükümlülükleri için ayırdığı nakdi artırdı. Pazartesi günkü belge, şirketin piyasada hisse satışı programları üzerinden 6 milyon 585 bin MSTR hissesi satarak 653,1 milyon dolar net gelir elde ettiğini gösterdi. Bu gelirin 650 milyon doları şirketin belirlediği dolar rezervine aktarıldı. Böylece rezerv, 9 Ağustos itibarıyla 4 milyar dolardan 4,65 milyar dolara yükseldi.

Temmuz sonunda 3,75 milyar dolar olan dolar rezervinin, imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleri için yaklaşık 2,1 yıllık bir karşılık sağladığı tahmin ediliyordu. Ardından yapılan katkılarla bakiye önce 4 milyar dolara, sonra 4,65 milyar dolara çıktı. Le, şirketin dolar varlıklarını artırdığını ve likiditenin mevcut önceliklerden biri haline geldiğini söyledi. Yöneticiye göre Strategy, ikinci çeyrek bilanço görüşmesinde likidite için yalnızca Bitcoin'e güvenmek yerine dolar da tutmanın önemini gördü.

HAZİNE MODELİ DÜŞÜŞ PİYASASINDA BASKI ALTINDA

Strategy'nin öncülük ettiği kurumsal Bitcoin hazinesi modeli, zayıflayan piyasa koşulları altında sınanıyor. Sektör verilerine göre halka açık şirketlerin Bitcoin varlıkları, borsa yatırım fonları ile diğer fonların toplam varlıklarının gerisinde kalıyor.

Araştırma kuruluşu Novaque Research'e göre model, geçmişte Bitcoin hazine şirketlerinin net varlık değerlerinin üzerinde işlem görmesinin sağladığı finansman döngüsünden yararlanıyordu. Şirketler bu primle hisse ya da borç yoluyla sermaye toplayıp daha fazla Bitcoin alabiliyordu. Ancak şirketler Bitcoin varlıklarının net değerinin altında işlem görmeye başladığında bu döngüyü sürdürmek zorlaşıyor, çünkü yeni sermaye toplamak mevcut hissedarların payını giderek daha fazla sulandırıyor.