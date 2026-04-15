Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bernstein: Tahmin piyasaları beş yılda 20 kat büyüyecek
15.04.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bernstein, tahmin piyasaları sektörünün 2025'teki 51 milyar dolar hacminden 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkacağını öngörüyor. Analistlerin hazırladığı rapora göre bu büyüme, yıllık bileşik yüzde 80 büyüme oranına karşılık geliyor.

Piyasa liderliğini elinde bulunduran Kalshi ve Polymarket, 2025 başında toplam 60 milyar dolar hacme ulaştı. Spor tahminleri bu hacmin yüzde 62'sini oluşturuyor. Bernstein, spor tahminlerinin 2030'a kadar toplam içindeki payının yüzde 31'e gerilemesini bekliyor. Sektörün seçimler, finans ve ekonomi gibi kategorilerde daha geniş bir yelpazede olgunlaşması öngörülüyor.

Sektörün yıllık tekrarlayan gelirinin 2024 sonu itibarıyla 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bernstein bu rakamın 2025 sonunda 2,5 milyar dolara, 2030'da ise 10,8 milyar dolara çıkacağını hesaplıyor.

Rapor, sporu tahmin piyasalarının giriş kapısı olarak konumlandırıyor. Analistlere göre spor kullanıcı tabanını oluştursa da uzun vadeli büyümeyi seçim ve finansal kontratlar sürüklüyor. "Spor giriş noktası, bitiş noktası değil" ifadesi bu yaklaşımı özetliyor.

SPOR KATEGORİSİNİN HAKİMİYETİ AZALACAK

2026'da iki önemli katalizörün sektör büyümesini hızlandırabileceği değerlendiriliyor. FIFA Dünya Kupası, spor platformlarında rekor işlem hacmi potansiyeli taşıyor. ABD ara seçimleri ise siyasi tahmin segmentini güçlendirebilir. Bu iki olayın aynı yıla denk gelmesi, sektörün olgunlaşma süreci açısından belirleyici bir test ortamı yaratıyor.

Politika cephesindeki düzenleyici değişiklikler de sektör görünümünü doğrudan etkiliyor. CFTC'nin onaylı platformlarda finansal piyasa sonuçlarına yönelik sözleşmelere izin vermesi rekabet yapısını yeniden şekillendirdi. Bernstein bu gelişmenin özellikle Robinhood için belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Robinhood, Kalshi ile kurduğu ortaklık aracılığıyla tahmin piyasaları merkezi işlevi görüyor. Bu ortaklığın Robinhood'a yıllık tekrarlayan gelir olarak 350 milyon dolar katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

ROBINHOOD İÇİN ASİMETRİK YUKARI POTANSİYEL

Bernstein, Robinhood için 130 dolar fiyat hedefi belirliyor. Bu hedef, mevcut fiyata göre yüzde 81 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Coinbase için 330 dolar hedefle yüzde 89 yükseliş öngörülüyor. Her iki hisse senedi için de "aşırı al" tavsiyesi veriliyor. Robinhood için "asimetrik yukarı potansiyel" tanımlaması kullanılıyor.

Raporun baş analisti Gautam Chhugani'nin kripto varlıklarda uzun pozisyon tuttuğu kamuoyuyla paylaşıldı. Bernstein'ın iştiraklerinin Robinhood ve Coinbase hisselerinde piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterdiği de çıkar çatışması bildirimi kapsamında belirtildi.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:46:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Bernstein: Tahmin piyasaları beş yılda 20 kat büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.