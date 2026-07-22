Beyaz Saray kripto yasasının önündeki etik engeli için anlaştı

Washington kaynaklı bir habere göre Beyaz Saray yetkilileri, Senato'da ele alınan Dijital Varlık Piyasası Şeffaflığı (CLARITY) Yasası'ndaki etik diline ilişkin anlaşmaya varmak için Cumhuriyetçi Senatörler Cynthia Lummis ve Bernie Moreno ile bir araya geldi. Anlaşma, Senato'daki bazı Demokrat yasa yapıcıların desteğini sağlayabilir.

Anlaşmanın ayrıntıları ne Lummis ne de Moreno tarafından kamuoyuna açıklandı. Çekişmeli geçmesi beklenen Senato oylamasında Demokrat desteğini kolaylaştırabilecek düzenlemenin, Devlet Başkanı Donald Trump'ın kripto yatırımlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi'nin Temmuz 2025'te Cumhuriyetçilerin "Kripto Haftası" gündemi kapsamında kabul ettiği CLARITY Yasası, Kongre'de çeşitli gecikmelerle karşılaştı. Hükümetin kapanması, etik kaygıları, tokenlaştırma ve stablecoin ödülleri ile geliştiricilerin yaptırımlardan korunmasına ilişkin hükümler bu gecikmelerin nedenleri arasında yer aldı. Birçok yasa yapıcı ve sektör temsilcisi, Senato'nun tasarıyı ağustostaki tatil öncesinde ele almasını bekliyor. Bugün itibarıyla oylama takvimde görünmüyor ve tasarı metni kamuoyuyla paylaşılmadı.

SENATODA 60 OY EŞİĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Geçen hafta Trump, Senato'yu CLARITY'yi geçtiğimiz dönem hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham "onuruna" kabul etmeye çağırdı ve Graham'ı yasanın "büyük destekçisi" olarak nitelendirdi. Birçok kripto sektörü yöneticisi ve yasa yapıcı tasarıya açık destek verse de Trump yönetimiyle olası çıkar çatışmalarına dair Demokrat kaygıları nedeniyle yasanın Senato'da 60 oy eşiğini aşıp aşamayacağı belirsizliğini koruyor.

Elizabeth Warren, Chris Murphy, Jeff Merkley ve Chris Van Hollen dahil çok sayıda Demokrat senatör, Trump'ın kripto sektörüyle bağlarını ele alan etik hükümler olmadan herhangi bir CLARITY tasarısının "değersiz" olacağını savundu. Bu bağlar arasında Trump'ın memecoin'i ve ailesinin World Liberty Financial girişimi gösteriliyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, yönetimin CLARITY Yasası'nın ilerlemesi için Kongre ile çalışmaya kararlı olduğunu ve "tarihin en kapsamlı ve en geniş etik hükmü" üzerinde anlaştığını söyledi. Yetkili, yönetimin Demokratların kaygılarını karşılamak için elinden geleni yaptığını da ekledi. Coinbase başkan yardımcısı Ryan VanGrack'e göre Demokratlar, Senato tasarısına müşteri korumasına ilişkin hükümlerin eklenmesi için zaten pazarlık yürütebildi. Yine de birçok yasa yapıcı, olası bir oylama öncesinde Trump'ın yatırımlarını ve sektörle bağlantılarını incelemek için oturumlar düzenlenmesini istiyor.

BİTCOİN YEDİ HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Bitcoin, bugün erken saatlerde 66 bin doların üzerine çıkarak yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişte, etik anlaşmasına ilişkin haberlerin yanı sıra Trump'ın uluslararası ticarette yüzde 10'luk ek gümrük vergileri getirme planı da etkili oldu. MN Fund ve MN Capital'ın kurucusu ve baş yatırım yöneticisi Michaël van de Poppe, sosyal medya paylaşımında fiyatların yükselmesinin tamamen CLARITY Yasası'nın olası onayına bağlı olduğunu belirtti. Van de Poppe, teknik görünümün güçlü olduğunu ve yasanın kısa süre içinde onaylanmasının muhtemel göründüğünü ekledi.