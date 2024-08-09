Beyaz Saray ve kripto dünyası arasında gizli zirve - Son Dakika
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Beyaz Saray ve kripto dünyası arasında gizli zirve

Beyaz Saray ve kripto dünyası arasında gizli zirve

Kripto para sektörünün öncü isimleri, Beyaz Saray yetkilileri ile ikinci bir toplantıda bir araya geldi. Bu buluşma, gelecek kripto politikaları ve düzenlemeler üzerine kapsamlı tartışmaları gündeme taşıdı. Toplantıda, sektörün regülasyonlarından ekonomik etkilerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirildi.

09.08.2024 09:01
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Kripto para sektörünün önde gelen isimleri, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileriyle sanal bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, yakın gelecekte uygulamaya konulacak kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Bu buluşma, sektörün karşılaştığı zorluklar, düzenleyici çerçeve ve ekonomik etkiler gibi kritik konuları ele alırken kripto dünyasının siyasi arenadaki artan etkisini de gözler önüne serdi.

Kripto Liderleri ve Beyaz Saray Yetkilileri Yeniden Masada

Kripto para sektörünün önde gelen isimleri ile Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri arasında önemli bir sanal toplantı gerçekleşti. Bu buluşma, yakın gelecekte uygulamaya konulacak kripto para düzenlemelerini masaya yatırmak amacıyla düzenlendi.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre katılımcılar arasında Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibinden üst düzey isimler yer aldı. Toplantının düzenleyicisinin ise Kaliforniya Temsilcisi Ro Khanna olduğu açıklandı.

Toplantıya Ripple'dan Brad Garlinghouse ve Chris Larsen, Uniswap CEO'su Hayden Adams, Stellar Development Foundation'dan Denelle Dixon, Circle CEO'su Jeremy Allaire, milyarder iş insanı Mark Cuban, Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal ve eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci katıldı.

Toplantıda, kripto sektörünün karşılaştığı zorluklar, düzenleyici çerçeve, istihdam ve ekonomik etkiler gibi kritik konular ele alındı. Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, Beyaz Saray'ın kripto düzenlemelerine yönelik yasal çerçeveyi desteklemesi gerektiğini vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para Beyaz Saray ve kripto dünyası arasında gizli zirve - Son Dakika

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