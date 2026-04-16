Bhutan 250 Bitcoin'i daha taşıdı
Bhutan 250 Bitcoin'i daha taşıdı

16.04.2026 15:01
Bhutan Kraliyet Hükümeti, zincir üstü analitik platformu Arkham verilerine göre çarşamba günü 250 BTC'yi (18,46 milyon dolar) yeni oluşturulan bir cüzdana transfer etti.

Bu hareketle Bhutan'ın 2026 içindeki toplam BTC çıkışı 3.247 BTC'ye ulaştı. Söz konusu çıkışların mevcut fiyatlarla toplam değeri yaklaşık 240,4 milyon dolar değere sahip olduğu gözüküyor. Son transferin ardından Bhutan'a ait olduğu bilinen cüzdanlarda 3.524 BTC kaldığı görülüyor. Bu miktar yaklaşık 260,9 milyon dolara karşılık geliyor. Ekim 2024'teki yaklaşık 13.000 BTC'lik zirveye kıyasla düşüş yüzde 73'ü aştı.

Son transferin amacı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte zincir üstü analistler önceki hareketlerin bir bölümünü olası satışlara bağlamıştı. Geçmişteki bir 250 BTC transferinin Galaxy Digital ve OKX'e fon aktarmak için kullanılan bir cüzdana yönlendirildiği tespit edilmişti. Bhutan cüzdanlarında ayrıca yaklaşık 70.000 dolar değerinde 30,15 ETH bulunuyor.

Bhutan, Bitcoin birikimini ülkenin hidroelektrik kaynaklarıyla beslenen madencilik operasyonları aracılığıyla oluşturmuştu. Arkham verilerine göre hükümete ait olarak etiketlenen cüzdanlara yapılan son büyük giriş bir yılı aşkın süre önce kaydedildi.

