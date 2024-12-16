Binance 2024 yılında rekor gelir elde etti - Son Dakika
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Kripto Para

Binance 2024 yılında rekor gelir elde etti

Binance 2024 yılında rekor gelir elde etti

Kripto para borsası Binance, 2024 yılında küresel kullanıcı tabanından 24 milyar dolarlık rekor sermaye çekti. Bu rakam en yakın rakibi Bybit'in 8,2 milyar dolarlık hacminin üç katını aştı. Defilama verilerine göre borsa, 250 milyon kullanıcısıyla pazardaki lider konumunu pekiştirdi.

16.12.2024 14:30
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Binance'in bu başarısı, kripto para dünyasındaki önemli gelişmelerle paralellik gösteriyor. Dijital varlıkların artan küresel adaptasyonu, düzenleyici zaferler ve spot Bitcoin ETF'lerin piyasaya sürülmesi, borsanın performansını olumlu yönde etkiledi.

Binance Büyümeye Devam Ediyor

Merkezi borsalar (CEX) ve merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasındaki rekabette, CEX'ler liderliğini devam ettiriyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte CEX'ler 276 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, DEX'lerin 28,5 milyar dolarlık hacminin yaklaşık 10 katına tekabül ediyor.

Binance CEO'su Richard Teng, geçen hafta yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Teng, borsanın mevcut odak noktasının kurumsal yatırımcılar, devlet varlık fonları ve yüksek net değerli bireyler olduğunu belirtti.

Borsa, Kasım 2023'te ABD pazarından çekilmek zorunda kaldı. Bu karar, eski CEO Changpeng Zhao'nun yaptırım ihlalleri ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Changpeng Zhao, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance 2024 yılında rekor gelir elde etti - Son Dakika

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