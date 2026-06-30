Binance kurucusu CZ: MiCA başvurumuzu siyasi güçler engelledi

Changpeng Zhao, başvurunun geçen hafta geri çekilmesine yol açan süreci anlattı. Borsanın Yunanistan'daki başvurusunun tam uyumlu olduğunu ve belirsiz siyasi güçler devreye girmeden önce onaylanmanın eşiğinde bulunduğunu vurguladı.

CZ'ye göre AB içinde iki ülke Binance'in başvurusunu kendi sınırlarına çekmek istedi. Bunun bir tür ihale savaşına dönüştüğünü belirten CZ, buna karşı çıkan başka güçlerin de bulunduğunu söyledi.

Başvurunun engellenmesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın rol oynadığı yönünde iddialar gündeme geldi. CZ bu iddiayı doğrudan doğrulamadı ya da yalanlamadı. Aynı bilgileri internette gördüğünü ancak işaret edebileceği doğrudan bir belge bulunmadığını, Binance tarafında da doğrulanmış bir belge duymadığını söyledi.

Binance, Yunanistan'daki MiCA başvurusunu resmen geri çekti ve yetkilendirme için başka bir AB üyesi ülkeye yöneleceğini açıkladı. Eş-CEO Richard Teng, şirketin önümüzdeki aylarda lisans alma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Lisanssız şirketlerin AB faaliyetlerini durdurması gereken 1 Temmuz son tarihi yaklaşırken İspanya'nın menkul kıymet düzenleyicisi herhangi bir istisna ya da uzatma olmayacağını duyurdu. CZ ise tabloyu her iki taraf için de kayıp olarak değerlendirdi.

CZ, benzer bir tabloyu Japonya ve Singapur örnekleriyle karşılaştırdı. Binance, Japonya'da 2018 gibi erken bir tarihte düzenleyici uyarılarla karşılaşmış, sonunda 2023 başında Japonya Finansal Hizmetler Ajansından tam lisans almıştı. Singapur'da ise 2021'de faaliyetlerini geri çekmek zorunda kalmış, kullanıcıların bir kısmı FTX'e yönelmişti. CZ, bunun nasıl sonuçlandığını herkesin bildiğini söyleyerek FTX'in çöküşüne gönderme yaptı.

CZ STRC ÜRÜNÜNÜ AŞIRI KARMAŞIK BULDU

Strategy'nin STRC adlı imtiyazlı hisse ürünü için de açık sözlü konuşan CZ, ürünü anlamak için defalarca uğraştığını ancak tam kavrayamadığını söyledi. Bu tür finansal ürünlerin genelde gereğinden fazla karmaşık ve aşırı mühendislik ürünü olduğunu savundu. STRC, son haftalarda Bitcoin'in geri çekilmesiyle 100 dolarlık nominal değerinin yüzde 26 altına kadar geriledi. Strategy bu hafta açıkladığı Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi ile STRC'nin temettü oranını yüzde 12'ye çıkarmış ve iskontoyu kapatmak için 1 milyar dolarlık bir geri alım programı kurmuştu. CZ'ye göre ürünün teminat olarak Bitcoin'e dayanması yapısal bir gerilim yaratıyor. Bitcoin'in uzun vadeli değerlenme tezi sağlam olsa da oynaklığı, kaldıraçlı araçlar için onu zorlu bir temel haline getiriyor.

Ürünün karmaşıklığına dair şüphelerini Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın niyetine ilişkin bir yargıdan özenle ayıran CZ, Saylor'ın sahte ya da dolandırıcı bir ürün ortaya koyacak biri olmadığını belirtti. Onu saygın ve koyu bir Bitcoin savunucusu olarak tanımladı. CZ, Saylor'ın bir konferansın kulisinde STRC'yi kendisine 15 dakika boyunca anlattığını da aktardı. Çokça başını salladığını ama meseleyi hâlâ tam anlamadığını söyledi.

HAPİS DANIŞMANININ VAKFINA 2 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Dört aylık federal hapis cezasının ardından CZ, hapis danışmanlarından Michael Santos'un yönettiği kâr amacı gütmeyen Prison Professors kuruluşuna 2 milyon dolar bağışladığını da açıkladı. Bağışı, tahliyesinden bu yana her biri 500 bin dolarlık dört ödemeyle gerçekleştirdi. İlk kez işlediği bir uyuşturucu suçundan 26 yıl hapis yatan Santos, kuruluşu mahkûmları eğitim yoluyla tahliye sonrasına hazırlamak amacıyla yönetiyor. CZ, bağışları iki hafta öncesine kadar gizli tuttuğunu, Santos'un talebi üzerine kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

CZ, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına yaklaşık yüzde 1 hisse karşılığında yaklaşık 500 milyon dolar yatırdığını da doğruladı. Platformu ifade özgürlüğü açısından önemli gördüğü için desteklediğini belirten CZ, X Money devreye alınırken Musk'a Binance'in iş ortağı olup olamayacağını sordu. CZ'ye göre Musk, X Money'nin şimdilik kriptodan uzak duracağını söyledi. CZ, X'in nihayetinde Starlink'in internet erişiminde başardığına benzer biçimde küresel bir ödeme platformuna dönüşmesini umduğunu ekledi.