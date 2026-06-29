Binance MiCA öncesi milyonlarca dolarlık çıkış yaşadı - Son Dakika
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Binance MiCA öncesi milyonlarca dolarlık çıkış yaşadı

Binance MiCA öncesi milyonlarca dolarlık çıkış yaşadı
29.06.2026 13:05
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Binance, MiCA geçiş son tarihi yaklaşırken bir haftada 400 milyon doları aşan net çıkış kaydetti. Erken veriler, rakip borsaların çabasına rağmen borsadan kitlesel bir kaçış yaşanmadığına işaret ediyor.

Kripto para borsası Binance, Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunu geri çektiği hafta 400 milyon doları aşan net çıkış kaydetti. Borsa akış verilerini izleyen DefiLlama'ya göre Binance'in yedi günlük net çıkışı, izlenen 133,3 milyar dolarlık varlığının yüzde 0,3'üne denk geliyor. Borsanın kendi tokeni BNB hariç tutulduğunda bu oran, 113,8 milyar dolarlık kripto varlığın yüzde 0,35'i oluyor.

Binance, Yunanistan'daki başvurusunu geri çektiği gün 1,96 milyar dolar günlük net çıkış gördü. Borsadan izleyen iki günde de 2,52 milyar dolar ve 1,46 milyar dolar çıkış yaşandı. Bu çıkışlar, Avrupa Birliği'nin MiCA geçiş son tarihinden önceki son haftaya denk geldi. Binance, 1 Temmuz'dan itibaren etkilenen AB kullanıcıları için üye alımını ve bazı hizmetleri kısıtlayacak.

BITGET MİCA KAYDI OLMADAN 710 MİLYON DOLAR ÇEKTİ

Son tarih öncesinde çok sayıda rakip borsa, Binance kullanıcılarını çekmeye çalıştı. Binance kullanıcılarına en açık biçimde talip olan borsalardan OKX, aynı dönemde 285,5 milyon dolar net giriş elde etti ve MiCA yetkisini Ocak 2025'te Malta'da almıştı. Ancak OKX, haftalık net girişte Bitget'in 710 milyon doları ve Bitfinex'in 400 milyon dolarının ardından üçüncü sırada kaldı. Üstelik bu iki borsa, ESMA'nın yakın tarihte güncellenen geçici MiCA kayıt listesinde yer almıyor.

Erken veriler, son tarih yaklaşırken Binance'ten rakiplerine yönelik net bir kitlesel göç olmadığını gösteriyor. Binance düzenli olarak günde milyarlarca dolarlık giriş ve çıkış kaydediyor, dolayısıyla 400 milyon dolarlık haftalık çıkış borsanın olağan hareketlerinin içinde kalıyor. Verilerde fon hareketlerinin coğrafi kaynağı da belli değil.

BINANCE AVRUPA'YA ÖNEM VERDİĞİNİ VURGULADI

Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant'a göre euro cinsinden işlemler Binance'in spot hacminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu durum, olası MiCA kaynaklı kayıpları sınırlayabilir. Buna karşın borsa, 1 Temmuz'a yetişemeyecek olsa bile MiCA lisansı almayı sürdürmeyi planlıyor. Binance'in kurucu ortağı Yi He, "Avrupa bizim için işimizin küçük ama önemli bir parçası, AB'ye ve oradaki müşterilerimize bağlıyız. " dedi.

Binance bu süreçte bazı AB kullanıcılarına varlıklarını kendi saklama cüzdanlarına ya da başka borsalara taşımalarını söylemeye başladı. Bir borsa temsilcisine göre kısıtlamalar kullanıcıların bulunduğu ülkeye göre değişiyor ve yerel kayıtlı bir kuruluş üzerinden hizmet verilmeyen kullanıcıların işlem yapmasına gerek yok. ESMA ise 23 Haziran tarihli bildiriminde, 1 Temmuz'a kadar lisans alamayan kripto hizmet sağlayıcılarının AB faaliyetlerini sonlandırmak için acil adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance MiCA öncesi milyonlarca dolarlık çıkış yaşadı - Son Dakika

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