Binance\'ten çalınan para memecoinlerle aklanıyor

Blockchain analiz şirketi Elliptic, hackerların bu yöntemi NEAR Blockchain ağında kullandığını tespit etti. Çalınan 117 bin NEAR, kısa sürede oluşturulup terk edilen altı memecoin üzerinden aktarıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 29 Ekim'deki saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuyla ilişkilendirmişti. Memecoinler üzerinden aktarılan fonların büyük kısmı daha sonra stablecoinlere ya da zincirler arası köprülere taşındı.

HER MEMECOİN 90 DOLARA ÇIKARILDI

Hackerlar çıkardıkları her memecoini bir likidite havuzunda NEAR ile eşleştirdi. Bir grup cüzdan çalınan NEAR'larla memecoin satın alırken başka cüzdanlar bu memecoinleri havuza satarak karşılığında NEAR topladı.

Elliptic raporunda "Havuz arada durduğu için çalınan fonlar hiçbir noktada alıcı cüzdandan toplayıcı cüzdana doğrudan geçmiyor." ifadelerine yer verdi. Dışarıdan bakıldığında toplayıcı cüzdanlar, bir memecoini kârla satan sıradan yatırımcılar gibi görünüyor.

Her memecoin yaklaşık 25 NEAR, yani 90 dolar civarında bir maliyetle oluşturuldu. Memecoinlerde papyonlu bir maymun, bayrağa sarılı bir ördek, şempanze ve tilki figürleri, birinde ise "Elon 2028 President" yazılı bir Elon Musk görseli kullanıldı.

Elliptic, Musk'ın memecoinlerle bir bağlantısı olmadığını vurguladı. Memecoinler birkaç saat içinde çalınan fonlarla yoğun işlem gördükten sonra terk edildi ve kalan likidite 8 Kasım'da çekildi.

AYNI YÖNTEMLE 24 MİLYON DOLAR AKLANMIŞTI

Elliptic, işlemlerin blok zinciri üzerinde izlenebilir olmaya devam ettiğini ve yöntemin yalnızca soruşturmayı yavaşlattığını belirtti. Yöntemin bir benzeri Solana ağında da düşük likiditeli mevcut tokenlarla kullanıldı.

Hackerlar geçen yıl başka bir kripto para borsasından çalınan 1,5 milyar dolarlık fonların yaklaşık 24 milyon dolarlık kısmını Tron ağında benzer bir yöntemle aklamıştı. Bu saldırı da TraderTraitor grubuyla ilişkilendirilmişti.

Altı memecoin üzerinden aktarılan tutar, saldırıda çalınan yaklaşık 42,7 milyon dolarlık 11,8 milyon NEAR'ın yanında küçük kalıyor. Elliptic, çalınan kripto paraların 3 milyar dolardan fazlasının henüz aklanmadığını daha önce tespit etmişti.