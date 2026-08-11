Birleşik Krallık'ın yeni altın planı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birleşik Krallık'ın yeni altın planı ortaya çıktı

Birleşik Krallık\'ın yeni altın planı ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık'ın finansal düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi (FCA), tokenlaştırılmış altına yönelik düzenleme seçeneklerini değerlendiriyor. Çalışma, Londra'nın küresel altın ticaretindeki konumunu koruma çabasının ve Birleşik Krallık'ın daha geniş dijital varlık stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FCA sözcüsü, kurumun tokenlaştırma ve dijital varlık alanındaki gelişmeleri, tokenlaştırılmış altın gibi yeni kullanım alanları da dahil olmak üzere yakından izlediğini belirtti. Sözcüye göre kurum, tokenlaştırmanın sunduğu fırsatları ve zorlukları değerlendirmek için sektörle istişare etmeyi planlıyor. FCA, yaklaşımına ilişkin daha fazla ayrıntıyı yakında paylaşacak.

Kurum, tokenlaştırma çalışmalarının tek bir kullanım alanıyla sınırlı olmadığını, bunun yerine piyasa genelindeki gelişmeleri incelediğini vurguladı. Altının tokenlaştırılması, fiziki altındaki mülkiyet haklarını temsil eden dijital tokenlerin oluşturulması anlamına geliyor. Bu modelde ihraççı, tokenlere karşılık gelen fiziki altını rezervde tutuyor.

ÇİN LONDRA'NIN ALTIN LİDERLİĞİNİ ZORLUYOR

Londra'nın tezgah üstü piyasası, tarihsel olarak küresel altın ticaretinin en büyük merkezi olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre Londra piyasası, küresel tezgah üstü altın işlemlerinin nominal hacminin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. Ancak Londra'nın bu üstünlüğü, giderek artan biçimde Çin'in rekabetiyle sınanıyor.

Basına yansıyan bilgilere göre FCA, piyasa büyümesini desteklemek için tokenlaştırılmış altın düzenlemelerini görüşmek üzere finans kuruluşlarıyla temasa geçti. Altın fiyatı ocak ayında troy ons başına yaklaşık 5.595 dolarla rekor kırmıştı. Fiyat daha sonra yaklaşık 4.340 dolara geriledi.

DÜZENLEME DAHA GENİŞ DİJİTALLEŞMENİN PARÇASI

Toptan finansal piyasaların dijitalleştirilmesini de gündeme alan FCA, tokenlaştırılmış altının bu piyasalarda teminat olarak oynayabileceği role ilişkin görüş topluyor. Kurumun, tokenlaştırılmış dijital varlıklara yönelik yeni kural taslağına ilişkin ayrıntıları önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.

Bu adımlar, Birleşik Krallık'ın finansal piyasalarını dijitalleştirmeye yönelik daha geniş planının bir parçasını oluşturuyor. Birleşik Krallık Hazinesi'nin toptan dijital piyasalardan sorumlu yetkilisi Chris Woolard, temmuzda 12 aylık bir plan açıklamıştı. Bu planın ülkenin yıllık ekonomik üretimini 33 milyar sterlin, yani yaklaşık 44 milyar dolar artırabileceği öngörülüyor.

FCA ile İngiltere Merkez Bankası, finansal piyasaların tokenlaştırılması ve modernleştirilmesine yönelik planlarını mayıs ayında açıklamıştı. FCA'nın piyasalardan sorumlu yöneticisi Simon Walls, tokenlaştırmanın toptan piyasaları dönüştürme, varlıkların ihraç, işlem ve mutabakat biçimini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığını söylemişti.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Birleşik Krallık, Kripto Para, Londra, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Birleşik Krallık'ın yeni altın planı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde

20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 21:01:33. #7.12#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ın yeni altın planı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.