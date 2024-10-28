BIS gizlilik odaklı sınır ötesi ödemeleri test ediyor

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Project Mandala, BIS Innovation Hub Singapore Centre liderliğinde Avustralya, Güney Kore, Malezya ve Singapur merkez bankalarının katılımıyla oluşturuldu. Finansal teknoloji projesi, G20'nin sınır ötesi ödemeleri iyileştirme hedefleri doğrultusunda kavram kanıtlama aşamasına ulaştı.

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Projenin kavram kanıtlama aşamasında tüm katılımcı kurumlar, sistemlerinde Mandala düğümü çalıştıracak. Bu düğümler eşler arası mesajlaşma sistemi üzerinden iletişim sağlayacak. Mesajlaşma altyapısı, işlemler için gerekli politikaların elde edilmesini ve uyumluluk kanıtlarının oluşturulmasını otomatik hale getiriyor.

Teknolojik çözüm, farklı yargı bölgelerindeki kuralları merkezi bir depoda saklıyor. Bu kurallar, tüketici işlem verileriyle karşılaştırılarak sınır ötesi ödemelerin uyumluluğunu denetliyor.

BIS Innovation Hub Singapore Centre başkanı Maha El Dimachki, projenin ilk sonuçlarının umut verici olduğunu belirtti. Yetkili, Mandala'nın gizlilik ve düzenleyici kontrollerin bütünlüğünden taviz vermeden sınır ötesi ödemeleri iyileştirmeyi hedeflediğini ifade etti.