Lider kripto para Bitcoin (BTC), 20 Kasım'dan bu yana 60 bin doların altına en az altı kez indi. Salı günü üç kez 60 bin doları kaybeden Bitcoin, en düşük 59 bin 400 doları gördü.

Bitcoin pazartesi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasıyla yaklaşık 64 bin 500 dolara çıkmıştı. Kripto piyasasında 24 saatte 827 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

UZUN VADELİ YATIRIMCI YÜZDE 33 ZARARDA

Zincir üstü verilere göre zararına satış yapan uzun vadeli yatırımcıların ortalama zararı yüzde 33'e ulaştı. Bu satışların fiyattaki toparlanmaları sınırlayabileceği belirtiliyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden pazartesi 569,7 milyon dolar çıktı ve kasımdaki toplam çıkış 4,7 milyar dolarla fonların tarihindeki en büyük aylık çıkışa ulaştı. Bitcoin son iki haftada yüzde 19'dan fazla, son 30 günde yüzde 25 değer kaybetti.

HAYES FED'İ BEKLİYOR GRAYSCALE FIRSAT GÖRÜYOR

Tanınmış kripto yatırımcısı Arthur Hayes, Nvidia'daki yükselişin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaya likidite vermesini geciktirebileceğini savundu. Hayes, "Fed'in para basması için ABD hisselerinin yanması gerekiyor." dedi.

Grayscale'in araştırma başkanı Zach Pandl ise Bitcoin'in aşırı satım bölgesinde olduğunu ve fiyatların orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunduğunu belirtti. Pandl'a göre kısa vadede yönü yapay zeka kaynaklı belirsizlik belirleyecek.

Altın da 60 günde yüzde 24,6 değer kaybederek 1982'den bu yana en büyük 60 günlük düşüşünü yaşadı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,7 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 700 dolardan işlem görüyor.