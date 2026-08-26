Bitcoin 80 bin dolarda neden durdu?

CryptoQuant'ın değerlendirmesi bu noktayı doğrudan hedef alıyor. Analiz şirketi, "Asıl soru Bitcoin'in kısa süreliğine 80 bin dolara dokunup dokunamayacağı değil, yeni talebin kârdaki yatırımcıların satışını emip ememeyeceği." ifadesini kullandı.

Kârın nasıl ölçüldüğü de belirlenmiş durumda. Harcanan çıktı kâr oranı (SOPR), son hareket eden coinlerin bugünkü değerini o coinlerin en son el değiştirdiği andaki değerine bölüyor. Gösterge 22 Ağustos'ta 1,48'e yükseldi ve kârdaki coinlerin zincir üstünde daha çok hareket ettiğini ortaya koydu.

Hareketin hangi yatırımcı grubundan geldiği de veriye yansıdı. Bitcoin son haftada yüzde 25'in üzerinde kazanırken özellikle daha eski coinlerin zincir üstü hareketliliği arttı.

SOPR ORANI 1,4'E ÇIKTI ARDINDAN 0,93'E İNDİ

Ayrı bir SOPR oranı, kısa ve uzun vadeli yatırımcıları karşılaştırıyor. Kısa vadeli tutucuların SOPR değeri uzun vadeli tutucuların değerine bölünerek bu oran hesaplanıyor. Kısa vadeli tutucu, Bitcoin'i altı ay veya daha kısa süredir elinde bulunduran cüzdanları tanımlıyor. Uzun vadeli tutucu ise bu süreyi aşan cüzdanları kapsıyor.

Fiyat 79 bin 500 dolar çevresinde sıkışırken bu oran 1,4'e çıktı. Bu, 25 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye denk geldi.

CryptoQuant, orandaki değişimin yatırımcı grupları arasındaki kâr görünümünü yansıttığını belirtti. Şirket, "Bu tablo uzun vadeli tutucuların kısa vadeli tutuculara göre daha yüksek oranda kârı realize ettiğine işaret ediyor. Oran o günden bu yana 0,93'e geriledi, yani kısa vadeli tutucuların gerçekleşmiş kâr görünümü artık görece daha güçlü." dedi.

Göstergenin uzun vadeli eğilimi de değişimin ölçeğini gösteriyor. Gösterge 2025 başından bu yana genel bir düşüş eğilimi izliyor. Haziran sonunda 0,62'ye inerek üç yılın en düşük seviyesini gördü, o sırada Bitcoin 58 bin dolara kadar gerilemişti. Oran sonrasında yalnızca sınırlı biçimde toparlandı ve fiyat 80 bin doların üzerinde kalmayı yine başaramadı.

Kârdaki yatırımcıların satışını karşılayabilecek talep için spot Bitcoin fonları öne çıkıyor. CryptoQuant'a göre ABD'de işlem gören fonlara girişlerin sürmesi, gerekli alım gücünü sağlayabilir.

COINBASE PRİMİ HÂLÂ EKSİDE

ABD talebini ölçen gösterge ise henüz yön değiştirmedi. Coinbase primi, Coinbase ile Binance arasındaki Bitcoin fiyat farkını gösteriyor ve ABD merkezli spot talebi izlemek için kullanılıyor.

Gösterge çarşamba günü eksi 0,015 seviyesinde ölçüldü. Rakam ağustos başındaki eksi 0,094'ün üzerine çıktı fakat sıfır çizgisini kalıcı biçimde aşamadı. Prim yalnızca fiyat 78 bin 500 doları geçtiği sırada saatlik grafiklerde kısa süreliğine artıya döndü.

CryptoQuant sıradaki eşiği de tarif etti. Şirket, "Bir sonraki kilit sinyal, göstergenin sıfırın üzerine çıkıp orada kalıp kalamayacağı olacak. Bitcoin toparlanmayı sürdürürken Coinbase primi artıya dönerse piyasa satış baskısının hafiflediği mevcut görünümden ABD spot talebinin yenilendiği daha güçlü bir döneme geçebilir." değerlendirmesini paylaştı.

Coinbase priminin 2026 boyunca büyük ölçüde eksi bölgede kalması, ABD spot talebinde kalıcı toparlanma görülmediğine işaret ediyor.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 672 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 79 bin 577 dolara çıktı, gün içi en düşük seviye 77 bin 811 dolar oldu ve 80 bin dolarlık eşiğin altında kalmayı sürdürüyor.