ABD'de işlem gören spot Bitcoin (BTC) ETF'lerinden kasımda 24 Kasım itibarıyla toplam 4,94 milyar dolar net çıkış oldu. Bu, fonların Ocak 2024'te işleme açılmasından bu yana en yüksek aylık çıkış. Önceki rekor yaklaşık 4,51 milyar dolarla haziran ayında görülmüştü.

Çıkış serisi salı günü 231,6 milyon dolarlık yeni çekişle üst üste altıncı işlem gününe uzadı. Pazartesi günü fonlardan 569,7 milyon dolar çıkmıştı. Ethereum (ETH) ETF'lerinden de salı günü 64 milyon dolar çekildi ve bu fonlardaki çıkış serisi sekiz güne ulaştı.

ÇIKIŞLARIN ÇOĞU BLACKROCK'TAN

Kasımdaki çıkışların büyük bölümü BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Piyasanın en büyük Bitcoin ETF'sinden bu ay 4 milyar dolardan fazla para çekildi. Pazartesi günkü toplam çıkışın da yaklaşık yüzde 89'u bu fondan geldi.

IBIT geçen hafta iki kez günlük çıkış rekoru kırdı. Fondan 19 Kasım'da 541,1 milyon dolar çıktı. Ertesi gün çıkış 544,7 milyon dolarla yeni bir rekora ulaştı.

Bitwise'dan Camran Khosravi rekor çıkışları yatırımcıların riskli varlıklardaki payını azaltmasına bağladı. Khosravi'ye göre yapay zeka şirketlerine dair kaygılar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı duruşu temkini artırdı. Khosravi rekor günlük çıkışların bile fonların toplam varlığı yanında küçük kaldığını vurguladı.

Buna karşın fonlara kuruluşlarından bu yana toplam 52,3 milyar dolar net para girdi. Bu arada Cathie Wood'un yönettiği Ark Invest de salı günü kendi Bitcoin ETF'sinden 6,8 milyon dolarlık pay sattı.

BİTCOİN 2022'DEN BU YANA EN KÖTÜ AYINDA

ETF'lerden çıkan para Bitcoin'in fiyatına da yansıdı. Bitcoin kasımda yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti ve Haziran 2022'den bu yana en kötü aylık performansına doğru gidiyor. Hafta sonu 55 bin dolara yaklaşarak iki yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Büyük yatırımcılardan da güçlü bir alım desteği gelmiyor. Zincir üstü verilere göre coinlerini nadiren hareket ettiren cüzdanlar son bir ayda borsalardan net 10 bin BTC çekti. Aynı dönemde ETF'ler üzerinden yaklaşık 70 bin BTC satıldı.

Öte yandan piyasalar Fed'in aralıkta faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 96 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunu bekliyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,9 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 700 dolardan işlem görüyor.