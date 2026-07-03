Bitcoin ETF'leri 10 günlük çıkış serisini kırdı - Son Dakika
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Bitcoin ETF'leri 10 günlük çıkış serisini kırdı

Bitcoin ETF\'leri 10 günlük çıkış serisini kırdı
03.07.2026 14:02
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ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), uzun bir aradan sonra ilk kez 200 milyon doları aşan günlük net giriş kaydederek haftalardır süren çıkış serisini kırdı. Toparlanma, Bitcoin'in yeniden 61 bin doların üzerine çıktığı bir döneme denk geldi.

Fonlar perşembe günü 221,7 milyon dolarlık net giriş çekerek 2,7 milyar doları aşan 10 günlük çıkış serisine son verdi. Veri sağlayıcı SoSoValue'ya göre bu, 16 Haziran'dan bu yana kaydedilen ilk net giriş oldu. Söz konusu toparlanma, fonların haziranda 4,5 milyar dolarlık net çıkışla 2024'teki lansmanlarından bu yana en kötü ayını yaşamasının ardından geldi.

Girişler, Bitcoin'in 59 bin doların altına indikten sonra yeniden 61 bin doların üzerine çıktığı sırada gerçekleşti. Kripto para son işlemlerde yaklaşık 61 bin 730 dolara yükselirken toplam kripto piyasa değeri yüzde 2,4 artışla 2,22 trilyon dolara ulaştı. Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan gibi bazı yatırımcılar, piyasanın dibe yaklaşıyor olabileceğini öne sürdü.

FIDELITY 166 MİLYON DOLARLA GİRİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Perşembe günkü girişe Fidelity'nin FBTC fonu 166 milyon dolarla öncülük etti. Bu tutar, günün toplamının yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu. ARK 21Shares'in ARKB fonu 91,8 milyon dolarlık girişle onu izlerken VanEck'in HODL fonu 4,4 milyon, Valkyrie'nin BRRR fonu ise 1,7 milyon dolar çekti.

Buna karşın varlık büyüklüğü açısından en büyük ABD spot Bitcoin ETF'si olan BlackRock'ın IBIT fonu, perşembe günü 40,4 milyon dolarlık net çıkışla günün tek kaybeden fonu oldu. IBIT, 17 Haziran'dan bu yana süren 11 günlük çıkış döneminde yaklaşık 2,2 milyar dolar kaybetti. LVRG Research direktörü Nick Ruck, IBIT'teki çıkışların düşüş beklentisinden çok, daha düşük ücretli ürünlere yönelen stratejik bir yeniden dağıtımı yansıttığını belirtti.

ALTCOIN ETF'LERİNE DE GİRİŞ GÖRÜLDÜ

Girişlerdeki toparlanma Bitcoin'le sınırlı kalmadı. ABD spot Ethereum ETF'leri perşembe günü, bir önceki günkü 14,9 milyon doların ardından 29,1 milyon dolar çekti. XRP ETF'leri de iki seans süren çıkışın ardından 6,6 milyon dolarlık net girişle yeniden artıya döndü.

Ruck'a göre son girişler, yatırımcıların kâr satışı ve makro belirsizliğin ardından temkinli biçimde yeniden pozisyon aldığına işaret ediyor. Analiste göre kripto piyasası savunmacı duruştan seçici bir iyimserliğe geçiyor. Ancak gerçek bir duygu değişiminin doğrulanması için girişlerin kalıcı olması gerekiyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri 10 günlük çıkış serisini kırdı - Son Dakika

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