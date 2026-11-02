Bitcoin ETF'lerinde dört günlük giriş bir günde silindi - Son Dakika
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Bitcoin ETF'lerinde dört günlük giriş bir günde silindi

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Bitcoin ETF\'lerinde dört günlük giriş bir günde silindi
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, ekimin son işlem gününde 643,2 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Hazirandan bu yana en büyük günlük çıkış, dört günlük giriş serisini bitirdi. Fonların hem haftalık hem aylık toplamı son günkü işlemlerle eksiye döndü.

Farside Investors verilerine göre, 30 Ekim'deki çıkışlarda BlackRock'ın IBIT fonu 233,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Fidelity'nin FBTC fonundan 201 milyon dolar, ARK 21Shares'in ARKB fonundan ise 129,5 milyon dolar çıktı. Bu üç ürün, günlük net çıkışın yaklaşık yüzde 88'ini oluşturdu.

Grayscale'in GBTC fonunda 53,3 milyon dolarlık, Bitwise'ın BITB fonunda 25,7 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Tablodaki diğer yedi üründe net giriş veya çıkış olmadı. Böylece gün boyunca hiçbir Bitcoin ETF'si net giriş bildirmedi.

DÖRT GÜNLÜK GİRİŞ BİR GÜNDE SİLİNDİ

Bitcoin ETF'leri, 26–29 Ekim arasında toplam 440,8 milyon dolar çekmişti. Cuma günkü çıkış bu tutarı aşınca, 26–30 Ekim haftası 202,4 milyon dolarlık net çıkışla tamamlandı.

Son günlük tutar, 22 Ekim'de görülen 635,6 milyon dolarlık çıkışı da geçti. Farside'ın tarihsel tablosunda daha büyük son çıkış, 25 Haziran'daki 691,7 milyon dolar oldu.

Ancak haftalık sonuç bütün fonlarda aynı yönde oluşmadı. IBIT, ilk dört günde topladığı 410,6 milyon dolar sayesinde cuma günkü çıkışa rağmen haftayı 176,9 milyon dolarlık net girişle kapattı. FBTC'de ise önceki girişler son günkü çıkışı karşılamadı ve haftalık net çıkış 166 milyon dolara ulaştı.

EKİM AYININ TOPLAMI DA EKSİYE DÖNDÜ

Son işlem gününden önce Bitcoin ETF'lerinin ekim toplamında 127,3 milyon dolarlık net giriş bulunuyordu. Cuma günkü hareketin ardından aylık sonuç yaklaşık 515,9 milyon dolarlık net çıkışa döndü.

BlackRock'ın fonu aylık tabloda da sektör toplamından ayrıştı. IBIT, ekimi 932,1 milyon dolarlık net girişle tamamlarken diğer Bitcoin ETF'lerinden toplam yaklaşık 1,45 milyar dolar çıktı. Böylece tek fondaki giriş, diğer ürünlerdeki çıkışı dengelemeye yetmedi.

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