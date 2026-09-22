Bitcoin ETF'lerinde yılın rekor girişi - Son Dakika
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Bitcoin ETF'lerinde yılın rekor girişi

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Bitcoin ETF\'lerinde yılın rekor girişi
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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, Bitcoin'in 87 bin doların üzerine çıktığı pazartesi günü yaklaşık 1 milyar dolarlık net giriş aldı. Günlük giriş, 2026'nın en yüksek seviyesine ulaşırken fonlara yönelen para Bitcoin rallisine kurumsal talebin eşlik ettiğini gösterdi.

Fonlara 21 Eylül'de toplam 998,95 milyon dolar girdi. Bu tutar, 14 Ocak'ta kaydedilen 844 milyon dolarlık önceki 2026 zirvesini geride bıraktı. Günlük giriş, spot Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başladığı Ocak 2024'ten bu yana dokuzuncu en yüksek seviye oldu.

Bitcoin aynı gün 87 bin doların üzerine çıktıktan sonra geri çekildi. Yayım sırasında 86 bin dolar civarında işlem gören kripto para, pazartesi gün içindeki yükselişle ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ETF girişinin büyüklüğü, fiyat hareketinin yalnızca vadeli işlemlerdeki kısa pozisyonların kapanmasıyla sınırlı kalmadığına işaret etti.

GİRİŞİN ÇOĞU ÜÇ FONDAN GELDİ

Günlük girişin 381,37 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonuna, 289,12 milyon doları ARK 21Shares'in ARKB fonuna ve 238,84 milyon doları Fidelity'nin FBTC fonuna yöneldi. Üç fonun toplamı 909,33 milyon dolara ulaştı ve günlük girişin yaklaşık yüzde 91'ini oluşturdu. Grayscale, Bitwise ve Morgan Stanley fonlarında da net giriş görüldü.

Spot Ethereum ETF'leri de aynı gün 269,98 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu giriş, söz konusu fonlar için 2026'daki en yüksek günlük giriş oldu. Bitcoin ve Ethereum fonlarındaki eş zamanlı hareket, yatırımcı talebinin yalnızca tek bir kripto varlıkla sınırlı kalmadığını gösterdi.

YILLIK BİLANÇO HALA NEGATİF

Günlük rekor niteliğindeki girişe rağmen spot Bitcoin ETF'lerinin 2026 başından bu yana toplam bilançosu yaklaşık 464 milyon dolar net çıkıda bulunuyor. Eylül ayı toplamı ise pazartesi günkü akışın ardından yaklaşık 1,31 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, son girişin güçlü olduğunu ancak yıl başındaki çıkışları henüz tamamen telafi etmediğini gösteriyor.

Aynı dönemde kripto piyasasındaki 24 saatlik tasfiyeler yaklaşık 1,06 milyar dolara ulaştı ve bunun 844 milyon dolarını düşüş yönlü pozisyonlar oluşturdu. ETF girişleriyle zorunlu pozisyon kapanışlarının birlikte görülmesi, Bitcoin'in yükselişinde hem spot talebin hem de türev piyasadaki işlemlerin rol oynadığını ortaya koydu.

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