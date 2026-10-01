Bitcoin fonlarındaki dokuz günlük seri bozuldu

Bitcoin fonlarına art arda dokuz işlem gününde toplam 3,1 milyar dolar girmişti. Çarşamba günü kaydedilen 148,7 milyon dolarlık net çıkış, yılın en güçlü giriş dönemlerinden birini sona erdirdi. Çıkışlar üç fonda toplandı, diğer fonlarda net hareket görülmedi.

En büyük çıkış 125,6 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonunda yaşandı. Bitwise'ın BITB fonundan 13,6 milyon dolar, BlackRock'ın IBIT fonundan ise 9,5 milyon dolar çekildi. Böylece toplam çıkışın yaklaşık yüzde 84'ünü Fidelity'nin fonu oluşturdu.

BLACKROCK'IN SERİSİ DE SONA ERDİ

IBIT, çıkış öncesindeki dokuz işlem gününde tek başına yaklaşık 1,6 milyar dolar toplamıştı. BlackRock'ın fonu, bu dönemde Bitcoin fonlarına giren toplam paranın yarısından fazlasını çekmişti. Son günlük verilerle IBIT'nin kendi giriş serisi de kesildi.

Güçlü giriş dönemi, Bitcoin fonlarının 2026 başından bu yana toplam para akışını yeniden pozitife taşımıştı. Son çıkışa rağmen yılın net girişi yaklaşık 970 milyon dolar düzeyinde kaldı.

Ocak 2024'te işlem görmeye başlayan ABD spot Bitcoin fonlarına bugüne kadarki toplam net giriş 57 milyar doları aştı. Fonların yönettiği varlıkların değeri de 100 milyar doların üzerinde bulunuyor.

ETHEREUM FONLARINDA ÇIKIŞ İKİNCİ GÜNE UZADI

Ethereum tarafında da para akışı tersine döndü. Öncesinde yedi gün boyunca toplam 850 milyon dolar çeken ABD spot Ethereum fonları, çarşamba günü 59,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece çıkış serisi iki güne ulaştı.

Fidelity'nin FETH fonu, 26,6 milyon dolarla Ethereum tarafındaki çıkışlarda da ilk sırada yer aldı. Bitcoin ve Ethereum fonlarından aynı gün çıkan toplam para 208,3 milyon dolara ulaştı.