Bitcoin için yıl sonu korkusu

Bir kripto opsiyon platformunun verilerine göre Bitcoin (BTC) için 25 Aralık vadeli sözleşmelerde 70 bin doların altında kapanış olasılığı yüzde 31'e yükseldi. Bu oran bir hafta önce yüzde 15 seviyesindeydi.

Aynı vadede 80 bin doların üzerinde kapanış olasılığı ise yüzde 53'ten yüzde 26'ya geriledi. Platformun CEO'su, opsiyon piyasasının aşağı yönlü riski artık daha pahalı fiyatladığını söyledi.

SATIŞ OPSİYONLARININ PAYI YÜZDE 55'E ÇIKTI

Bitcoin opsiyonlarında haftalık işlem hacmi geçen hafta yüzde 37 artarak 418 milyon dolara ulaştı. Ödenen primlerde satış opsiyonlarının payı ise yüzde 36'dan yüzde 55'e çıktı.

Yoğun satış opsiyonu alımı her zaman düşüş beklentisi anlamına gelmiyor. Spot piyasada ya da uzun pozisyonda Bitcoin taşıyan kurumlar da mevcut pozisyonlarını korumak için opsiyonlara başvurabiliyor.

EYLÜLDEKİ YÜKSELİŞ SİNYALİ SİLİNDİ

Bitcoin, 75 bin 200 dolar seviyesindeki 50 haftalık basit hareketli ortalamanın altına inerek eylülde verdiği yükseliş sinyalini geri aldı. Fiyatın eylülde bu ortalamanın belirgin biçimde üzerine çıkması, Galaxy Digital'in araştırma direktörü Alex Thorn gibi analistlerce yeni bir boğa döngüsünün başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

Thorn, önceki beş ayı piyasasının dördünde 50 haftalık ortalamanın üzerindeki ilk haftalık kapanışın boğa döngüsünü başlattığını tespit etmişti. Bu kuralın tek istisnası 2021-2022 döngüsü olmuştu.

Piyasa yapıcı Wintermute, Bitcoin 50 haftalık ortalamanın altında kaldıkça temkinli duracağını ve aşağıda 68 bin doları izlediğini açıkladı. Şirkete göre görünümü değiştirecek gelişme 80 bin doların geri alınması olacak.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırmasını büyük ölçüde fiyatlarken dolar endeksi kısa süreliğine 103'ün üzerine çıkarak Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,2 değer kaybeden Bitcoin 71 bin 900 dolardan işlem görüyor.