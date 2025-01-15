Bitcoin kritik eşikte alarm veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin kritik eşikte alarm veriyor

Bitcoin kritik eşikte alarm veriyor

Standard Chartered küresel dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in (BTC) 90.000 dolar destek seviyesinin altına düşmesi durumunda spot ETF satışlarının hızlanabileceği ve fiyatın 80.000 doların alt seviyelerine kadar gerileyebileceği konusunda uyardı. Bu düşüşün tüm kripto para piyasasında yüzde 10'luk kayıplara yol açabileceğini belirtti.

15.01.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında tedirgin bekleyiş sürerken, Standard Chartered tarafından dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın sert açıklamalarının ardından başlayan satış baskısı, spot ETF yatırımcılarının pozisyonlarını riske soktu.

Standard Chartered Bitcoin İçin Düşüş Senaryosunu Açıkladı

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma birimi, Bitcoin için kritik teknik seviyelere dikkat çekti. Geoff Kendrick'in hazırladığı raporda, makroekonomik koşulların kripto para piyasasını baskıladığı vurgulandı.

Piyasadaki satış baskısının 18 Aralık'ta Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla başladığını hatırlatan Kendrick, Bitcoin'in 13 Ocak'ta 90.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtti.

ABD seçimlerinden bu yana spot ETF ve MicroStrategy alımlarının kar sağlayamadığına dikkat çeken araştırma başkanı, son günlerdeki satışların çoğunun zararına gerçekleştiğini ifade etti.

Standard Chartered, kısa vadeli risklere rağmen uzun vadeli Bitcoin hedefini devam ettirdiğini belitti. Banka, Trump yönetimi altında kurumsal fon akışlarının yeniden başlamasıyla 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin'in 200.000 dolar seviyesine ulaşmasını öngörüyor.

Standard Chartered Bank, Abd Merkez Bankası, Jerome Powell, Donald Trump, Kripto Para, Kripto Para, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin kritik eşikte alarm veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin kritik eşikte alarm veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.