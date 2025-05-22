Bitcoin kurumsal alımlarla tarihi zirveyi gördü

Kripto para dünyasında tarihi nitelikte bir gelişme yaşandı. Bitcoin, büyük yatırımcıların güçlü desteğiyle 110.774 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bu hareket, geçmiş dönemlerdeki bireysel yatırımcı merkezli rallilerden tamamen farklı bir karakter sergiliyor ve uzmanlar bu durumu Bitcoin'e kurumsal yaklaşımda temel değişimin başlangıcı olarak değerlendiriyor.

Kurumsal Bitcoin Stratejileri Kripto Dünyasını Değiştiriyor

Michael Saylor'ın liderlik ettiği Strategy şirketi, Bitcoin birikiminde öncü rol oynuyor. Şirket, yakın zamanda 7.390 Bitcoin (BTC) satın alarak elinde tuttuğu BTC miktarını toplam 576.230 seviyesine çıkardığını duyurdu. Bu dev alım piyasada güçlü bir sinyal etkisi yaratarak diğer kurumsal yatırımcıları da harekete geçirdi.

Presto Research analisti Min Jung, Bitcoin'in 110.000 dolar seviyesini aşmasının öncelikle hazine birikimi stratejilerinden kaynaklandığını belirtti. Jung, "Bu yükseliş perakende spekülasyondan ziyade kurumsal ve uzun vadeli sermaye tarafından destekleniyor." açıklamasında bulundu.

Strive Enterprises da dikkat çeken gelişmelerden biri olarak Mt. Gox varlığından 75.000 Bitcoin değerinde 8,2 milyar dolarlık hazine oluşturma planını açıkladı. Vivek Ramaswamy kurucu ortağı olduğu şirketin bu stratejik hamlesi, kurumsal Bitcoin kabulünün ne kadar derinleştiğini gösteriyor.

OKX ABD CEO'su Roshan Robert, son rallinin birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklandığını vurguladı. Robert, "Kurumsal rezerv stratejileri, artan ETF girişleri, makroekonomik belirsizlik ve olumlu düzenleyici sinyaller bir araya gelince Bitcoin'in doğasında bulunan kıtlıkla mükemmel bir fırtına yaratıyor" dedi.

Araştırma firması Presto Research'ten Jung, 2025 için belirlediği 210.000 dolarlık fiyat hedefinin değişmediğini belirtti. Jung, "Bu rallinin hala kurumların Bitcoin'i nasıl değerlendirdiğine dair temel değişimin erken evreleri olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini paylaştı.