Bitcoin madencileri neden elindeki BTC\'leri satıyor?

Core Scientific yönetimi, perşembe günkü üçüncü çeyrek bilanço toplantısında madencilikten çıkışı dördüncü çeyrekte tamamlayacağını açıkladı. Şirket, 2027'ye yalnızca yüksek yoğunluklu kolokasyon hizmeti veren bir şirket olarak girecek. CEO Adam Sullivan, "Bitcoin madenciliğinden çıkışımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

MADENCİLİK GELİRİ YÜZDE 79 DÜŞTÜ

Core Scientific'in kolokasyon geliri üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 60 artarak 215,4 milyon dolara çıktı. Şirketin kendi madenciliğinden elde ettiği gelir ise bir yıl önceki 57,4 milyon dolardan yüzde 79 düşüşle 12,3 milyon dolara geriledi. Kolokasyon, şirketin 232,9 milyon dolarlık toplam gelirinin yaklaşık yüzde 92'sini oluşturdu.

Şirketin bilançosundaki dijital varlıklar da 30 Eylül itibarıyla 2,7 milyon dolara indi. Bu rakam üç ay önce 49,7 milyon dolar, 2025 sonunda ise 222 milyon dolardı. CFO Jim Nygaard, eylül sonunda çalışan madencilik cihazı sayısının 2025 sonuna göre yaklaşık yarı yarıya azaldığını söyledi.

Core Scientific, CoreWeave ile 590 megavatlık, AMD destekli bir anlaşmayla da 530 megavatlık kapasite sözleşmesine sahip. Yönetim, iki anlaşma tamamen devreye girdiğinde yıllık ortalama 1,8 milyar dolar gelir bekliyor.

DİĞER MADENCİLER DE SATIŞ YAPIYOR

Keel Infrastructure, üçüncü çeyrekte 2 bin 520 Bitcoin satarak 192 milyon dolar elde etti. Satışlar, şirketin çeyrek başında elinde tuttuğu 2 bin 261 Bitcoin ile çeyrek içinde ürettiği 259 Bitcoin'i kapsadı. Şirketin 30 Eylül itibarıyla elinde yalnızca sembolik miktarda Bitcoin kaldı.

Keel, Kanada'nın Quebec eyaletindeki operasyonlarında ürettiği Bitcoin'leri de artık her gün satacağını açıkladı. Şirket, bu adımla Bitcoin fiyat hareketlerinden kaynaklanan riskini fiilen sıfırlayacağını belirtti. Keel, ABD'deki madenciliği ikinci çeyrekte durdurmuş ve yapay zeka ile yüksek performanslı bilişim altyapısına yönelmişti. Şirketin hisseleri perşembe günü yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Madenci IREN de yapay zekaya geçişini büyük ölçüde yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Şirketin Bitcoin madenciliği geliri eylülde biten çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 58 düşüşle 28 milyon dolara geriledi. Yapay zeka bulut geliri ise yüzde 182 artışla yaklaşık 200 milyon dolara çıktı. Ürettiği Bitcoin'leri her gün satan IREN'in çeyrek sonunda elinde Bitcoin bulunmuyordu.

Halka açık madenciler arasında bu yönelim giderek yaygınlaşıyor. Riot Platforms ve Hut 8 de bu yıl yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için binlerce Bitcoin sattı. Riot, bu hafta Teksas'taki yaklaşık 28 milyar dolarlık kiralama anlaşmasında kiracının Anthropic olduğunu açıklamıştı. Yayım sırasında Bitcoin 75.500 dolardan işlem görüyor.