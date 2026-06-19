Bitcoin madencilerinin yapay zeka planı milyarlarca dolar gerektiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin madencilerinin yapay zeka planı milyarlarca dolar gerektiriyor

Bitcoin madencilerinin yapay zeka planı milyarlarca dolar gerektiriyor
19.06.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka altyapısına yönelen halka açık Bitcoin madencilerinin bu dönüşümü tamamlaması kısa vadede yaklaşık 50 milyar dolar sermaye gerektirebilir. En büyük açık ise 21,1 milyar dolarla IREN'de bulunuyor.

Halka açık Bitcoin madencileri giderek artan biçimde yapay zeka altyapı şirketleri olarak değerlendiriliyor. Ancak Blocksbridge Consulting'in Miner Weekly bülteninde öne çıkan yeni bir modele göre bu anlatıyı gerçeğe dönüştürmek kısa vadede yaklaşık 50 milyar dolar sermaye gerektirebilir. VanEck verilerini kullanan rapor, madencilerin enerji varlıklarını yapay zekaya hazır veri merkezlerine dönüştürmek için uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Rapora göre daha yüksek altyapı standartları, geleneksel Bitcoin madenciliğine kıyasla çok daha büyük sermaye gereksinimi anlamına geliyor.

Miner Weekly, "Bir Bitcoin madeni nispeten basit binalar, modüler altyapı ve hızlı kısıntıya dayanabilen ASIC filolarıyla çalışabilir. Yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) tesisleri ise çalışma süresi, soğutma, elektriksel yedeklilik, ağ ve müşteri desteği konularında daha yüksek standartlar gerektiriyor." dedi.

Rapor, kayıtlardaki en büyük yüzdesel zorluk düşüşlerinden birinin ardından geldi. Bitcoin madencilik zorluğu, tahmini 100 eksahash (EH/s) hesaplama gücünün devre dışı kalmasıyla 14 Haziran'da yüzde 10,09 gerileyerek 124,93 trilyona indi. Zayıflayan madencilik ekonomisi ve mevsimsel enerji kısıntıları bu düşüşe katkıda bulundu. Miner Weekly ise yapay zeka altyapısına yönelik artan kaymanın gelecekteki hash hızı büyümesini yeniden şekillendirebileceğini belirtti. Çünkü madenciler enerji kapasitesinin giderek daha fazlasını Bitcoin üretimi yerine veri merkezlerine ayırıyor.

IREN 21 MİLYAR DOLARLIK AÇIKLA LİSTEYE ÖNCÜLÜK ETTİ

Yapay zeka altyapısı kuran halka açık Bitcoin madencileri arasında en büyük finansman açığı IREN'de bulunuyor. Şirketin yapay zeka veri merkezi hedeflerini tam anlamıyla hayata geçirmesi için tahmini 21,1 milyar dolara ihtiyacı var. IREN'i 7,2 milyar dolarlık açıkla Riot Platforms ve 4,6 milyar dolarla HIVE Digital izliyor.

Bernstein geçtiğimiz günlerde IREN'i, Bitcoin madenciliğini bırakıp yapay zeka bulut altyapısına yönelmesi en olası halka açık madenci olarak işaret etmişti. Araştırma şirketi, IREN'in yapay zeka operasyonları tamamen kurulduğunda 3,7 milyar dolarlık yıllıklandırılmış gelire ulaşacağını öngörüyor.

MADENCİLER İKİ YILDIR DARALAN MARJLARLA BOĞUŞUYOR

Bitcoin madencilik ekonomisi, en büyük kripto paranın 2024 yarılanmasından bu yana geçen iki yılda artan baskı altında kaldı. Düşen hashprice ve zayıflayan Bitcoin fiyatları, sektör genelinde kâr marjlarını sıkıştırdı. Hesaplama gücü başına günlük geliri ölçen hashprice, Bitcoin'in geçen ekimde gördüğü zirveden bu yana sert biçimde geriledi. Geçen yılın aralık ayındaki bir rapor, son çeyreği halka açık madenciler için tüm zamanların en zorlu marj ortamı olarak nitelendirmiş ve hashprice'ın petahash başına (PH/s) yaklaşık 35 dolara düştüğünü belirtmişti.

Koşullar ilk çeyrekte daha da kötüleşti. CoinShares'in tahminlerine göre hashprice PH/s başına yaklaşık 28 dolara kadar indi. Bu seviyelerde, özellikle eski nesil makineler kullanan veya yüksek elektrik maliyetiyle karşılaşan madencilerin yüzde 20 kadarı zararına çalışıyordu.

Bu tabloya karşı yapay zekaya geçiş, enerji altyapısını potansiyel olarak daha yüksek marjlı bir işle paraya çevirmek isteyen halka açık madenciler için giderek daha cazip bir strateji haline geldi. Daha geniş yapay zeka inşasının yavaşlama belirtisi göstermediği ortamda, sektörün öncü ismi Nvidia'nın da yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için 20 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığı bildirildi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilerinin yapay zeka planı milyarlarca dolar gerektiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Vincenzo Italiano biletini kesti Beşiktaş’ta ayrılık Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Kate Middleton’dan Royal Ascot’a dönüş Aynı elbiseyle dikkat çekti Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Emniyet’te cephanelik sergisi Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt’ı açıklayan Fenerbahçe’ye dakikalar sonra kötü haber Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini’nin ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 13:03:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin madencilerinin yapay zeka planı milyarlarca dolar gerektiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.