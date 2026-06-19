Bitcoin madencilerinin yapay zeka planı milyarlarca dolar gerektiriyor

Halka açık Bitcoin madencileri giderek artan biçimde yapay zeka altyapı şirketleri olarak değerlendiriliyor. Ancak Blocksbridge Consulting'in Miner Weekly bülteninde öne çıkan yeni bir modele göre bu anlatıyı gerçeğe dönüştürmek kısa vadede yaklaşık 50 milyar dolar sermaye gerektirebilir. VanEck verilerini kullanan rapor, madencilerin enerji varlıklarını yapay zekaya hazır veri merkezlerine dönüştürmek için uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Rapora göre daha yüksek altyapı standartları, geleneksel Bitcoin madenciliğine kıyasla çok daha büyük sermaye gereksinimi anlamına geliyor.

Miner Weekly, "Bir Bitcoin madeni nispeten basit binalar, modüler altyapı ve hızlı kısıntıya dayanabilen ASIC filolarıyla çalışabilir. Yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) tesisleri ise çalışma süresi, soğutma, elektriksel yedeklilik, ağ ve müşteri desteği konularında daha yüksek standartlar gerektiriyor." dedi.

Rapor, kayıtlardaki en büyük yüzdesel zorluk düşüşlerinden birinin ardından geldi. Bitcoin madencilik zorluğu, tahmini 100 eksahash (EH/s) hesaplama gücünün devre dışı kalmasıyla 14 Haziran'da yüzde 10,09 gerileyerek 124,93 trilyona indi. Zayıflayan madencilik ekonomisi ve mevsimsel enerji kısıntıları bu düşüşe katkıda bulundu. Miner Weekly ise yapay zeka altyapısına yönelik artan kaymanın gelecekteki hash hızı büyümesini yeniden şekillendirebileceğini belirtti. Çünkü madenciler enerji kapasitesinin giderek daha fazlasını Bitcoin üretimi yerine veri merkezlerine ayırıyor.

IREN 21 MİLYAR DOLARLIK AÇIKLA LİSTEYE ÖNCÜLÜK ETTİ

Yapay zeka altyapısı kuran halka açık Bitcoin madencileri arasında en büyük finansman açığı IREN'de bulunuyor. Şirketin yapay zeka veri merkezi hedeflerini tam anlamıyla hayata geçirmesi için tahmini 21,1 milyar dolara ihtiyacı var. IREN'i 7,2 milyar dolarlık açıkla Riot Platforms ve 4,6 milyar dolarla HIVE Digital izliyor.

Bernstein geçtiğimiz günlerde IREN'i, Bitcoin madenciliğini bırakıp yapay zeka bulut altyapısına yönelmesi en olası halka açık madenci olarak işaret etmişti. Araştırma şirketi, IREN'in yapay zeka operasyonları tamamen kurulduğunda 3,7 milyar dolarlık yıllıklandırılmış gelire ulaşacağını öngörüyor.

MADENCİLER İKİ YILDIR DARALAN MARJLARLA BOĞUŞUYOR

Bitcoin madencilik ekonomisi, en büyük kripto paranın 2024 yarılanmasından bu yana geçen iki yılda artan baskı altında kaldı. Düşen hashprice ve zayıflayan Bitcoin fiyatları, sektör genelinde kâr marjlarını sıkıştırdı. Hesaplama gücü başına günlük geliri ölçen hashprice, Bitcoin'in geçen ekimde gördüğü zirveden bu yana sert biçimde geriledi. Geçen yılın aralık ayındaki bir rapor, son çeyreği halka açık madenciler için tüm zamanların en zorlu marj ortamı olarak nitelendirmiş ve hashprice'ın petahash başına (PH/s) yaklaşık 35 dolara düştüğünü belirtmişti.

Koşullar ilk çeyrekte daha da kötüleşti. CoinShares'in tahminlerine göre hashprice PH/s başına yaklaşık 28 dolara kadar indi. Bu seviyelerde, özellikle eski nesil makineler kullanan veya yüksek elektrik maliyetiyle karşılaşan madencilerin yüzde 20 kadarı zararına çalışıyordu.

Bu tabloya karşı yapay zekaya geçiş, enerji altyapısını potansiyel olarak daha yüksek marjlı bir işle paraya çevirmek isteyen halka açık madenciler için giderek daha cazip bir strateji haline geldi. Daha geniş yapay zeka inşasının yavaşlama belirtisi göstermediği ortamda, sektörün öncü ismi Nvidia'nın da yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için 20 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığı bildirildi.