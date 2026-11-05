Bitcoin madencilik devinden piyasayı şaşırtan satış - Son Dakika
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Bitcoin madencilik devinden piyasayı şaşırtan satış

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Bitcoin madencilik devinden piyasayı şaşırtan satış
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ABD'li Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, üçüncü çeyrekte Bitcoin rezervinin yaklaşık yüzde 79'unu elden çıkardı. Şirket, satışlardan elde ettiği geliri yapay zekâ veri merkezlerine yönlendiriyor. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri sert yükseldi.

ABD'nin en büyük halka açık Bitcoin madencilerinden Riot Platforms, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, temmuz-eylül döneminde 10 bin 599 Bitcoin satarak yaklaşık 751,5 milyon dolar elde etti.

Bu satışlarla Riot'un elindeki Bitcoin miktarı haziran sonundaki 11 bin 380 seviyesinden eylül sonunda 2 bin 418'e geriledi. Madencilik devi, yılın ilk dokuz ayında ise toplam 20 bin 264 Bitcoin satarak yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir sağladı.

SATIŞLAR VERİ MERKEZLERİNE AKTI

Riot, Bitcoin satışlarının öncelikli olarak veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için yapıldığını açıkladı. Şirket, Corsicana tesisi için önde gelen bir yapay zekâ laboratuvarıyla 15 yıllık, 910 megavatlık kiralama anlaşması imzaladı.

Satışlardan elde edilen gelirle 200 milyon dolarlık Coinbase kredisi de tamamen kapatıldı. Böylece teminat olarak gösterilen 5 bin 821 Bitcoin serbest kaldı. Riot, çeyreği 748 milyon doları nakit, 202 milyon doları Bitcoin olmak üzere toplam 950 milyon dolarlık likiditeyle kapattı.

Finans Direktörü Jason Chung, Bitcoin rezervini veri merkezi platformunu finanse etmek için kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Riot, bundan sonra da ürettiği Bitcoin'in neredeyse tamamını satmayı beklediğini açıkladı.

MADENCİLİK GELİRİ GERİLEDİ

Riot'un üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 1 artışla 181,4 milyon dolara çıktı. Ancak Bitcoin madenciliği geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 160,8 milyon dolardan 116 milyon dolara düştü. Net kâr ise 104,5 milyon dolardan 4 milyon dolara geriledi.

ABD'li madenci, çeyrekte geçen yıla göre yüzde 16 artışla bin 637 Bitcoin üretti. Amortisman hariç bir Bitcoin'in üretim maliyeti 39 bin 265 dolar oldu. Amortisman dahil edildiğinde maliyet 78 bin 805 dolara çıkarken şirketin çeyrekte elde ettiği ortalama Bitcoin fiyatı 70 bin 855 dolarda kaldı.

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