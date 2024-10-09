Bitcoin madencilik devleri MARA ve Riot Platforms üretimde rekor kırıyor

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Bitcoin madencilik sektörü, artan ağ zorluğu ve düşen gelirler gibi zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen üretimde artış sinyalleri veriyor. Özellikle MARA ve Riot Platforms gibi büyük oyuncuların üretim rakamlarındaki artış, sektörün dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, Bitcoin ekosisteminin büyümeye devam ettiğini ve madencilerin uzun vadeli stratejilerini sürdürdüklerini gösteriyor.

Büyük Madencilik Şirketleri Pazar Paylarını Artırırken Küçük Oyuncular Zorlanıyor

Bitcoin madencilik sektörü, Eylül ayında zorlu bir dönemden geçti. JPMorgan raporuna göre Bitcoin ağının hash oranı aylık bazda yüzde 2 artarak 643 EH/s seviyesine ulaştı. Bu artış, madenciler için rekabeti artırdı. Artan rekabet, madencilerin EH/s başına kazançlarının bir önceki aya göre yüzde 6 düşerek ortalama 42.100 dolara gerilemesine neden oldu.

Bu zorlu koşullara rağmen Bitcoin'in değerinin Eylül ayında yaklaşık yüzde 7 artması, madenciler için bir nebze olumlu bir gelişme oldu.

Sektördeki büyük oyuncular, bu zorlu koşullara rağmen üretimlerini artırdı. MARA (eski adıyla Marathon Digital Holdings), Eylül ayında 705 Bitcoin üretti. Bu rakam, Ağustos ayına göre yüzde 6'lık bir artışı temsil ediyor. Şirket, toplamda 26.842 BTC'ye ulaşan Bitcoin varlıklarından hiçbirini satmadı.

MARA CEO'su Fred Thiel, şirketin küresel olarak çeşitlendirilmiş operasyonlarının gücüne dikkat çekti. Thiel, "Eylül ayında, enerjili hash oranımızı 36,9 EH/s'ye çıkardık, bu Ağustos ayına göre yüzde 5'lik bir büyümeyi yansıtıyor." dedi

Riot Platforms da benzer bir başarı gösterdi. Şirket, Eylül ayında 412 BTC madenciliği yaptı. Bu, Ağustos ayına göre yüzde 28'lik bir artışı temsil ediyor. Şirket şu anda 10.427 BTC'ye sahip.

Riot Platforms CEO'su Jason Les, bu büyümeyi operasyonel iyileştirmelere ve hash oranı artışlarına bağladı. Les, Corsicana Tesisi'ndeki üçüncü 100 MW'lık binanın tamamlanmasını örnek gösterdi.

CleanSpark ise Eylül ayında 493 BTC madenciliği yaparak toplam varlıklarını 8.049 BTC'ye çıkardı. Şirketin CEO'su Zach Bradford, CleanSpark'ın hisse senedi fiyatının yıllık bazda yüzde 145 arttığını vurguladı.

Bradford "Bu sonuçlar, yarılanmayı başarıyla yönetmek, birden fazla satın alma işlemini tamamlamak, önemli organik büyüme sağlamak ve hatta yılı kapatmak için bir kasırgayı atlatmaktan geldi." dedi.

Diğer yandan Bitfarms artan ağ zorluğu nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 7 düşüşle 217 BTC üretti. Şirket 173 BTC sattı ancak hazinesine 44 BTC ekledi. Şu anda 73,4 milyon dolar değerinde 1.147 BTC'ye sahip.

TeraWulf, ortalama 8,2 EH/s'de çalışarak 176 BTC madenciliği yaptı. Şirketin CEO'su Paul Prager, kârlılığı maksimize etmek için talep yanıt etkinliklerine ve performans ayarlamalarına odaklandıklarını söyledi.

Core Scientific ise 345 BTC madenciliği yaptı. Bu rakam, Ağustos ayındaki 358 BTC'den biraz düşük olmasına rağmen şirket 370 BTC sattı.

Core Scientific CEO'su Adam Sullivan "Olağanüstü ekibimiz, yüksek performanslı bilgi işlem için yaklaşık 400 megawatt dijital altyapı sağlamak üzere belirli veri merkezlerimizi modifiye etmek için müşteri tarafından finanse edilen projemizi ilerletmeye devam ediyor." dedi. Sullivan ayrıca, Eylül ayında HPC dönüşümü için belirlenen iki Bitcoin madencilik veri merkezinden tüm ASIC madencilerinin taşınmasının tamamlandığını söyledi.

Sektördeki bu gelişmeler, madencilik şirketlerinin zorlu piyasa koşullarına rağmen üretimlerini artırma ve teknolojik yeniliklere yatırım yapma stratejilerini sürdürdüklerini gösteriyor. Aynı zamanda, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi alanlara yönelme eğilimi de güçleniyor.

Macquarie'nin başlattığı "daha iyi performans" derecelendirmeleri ve Bernstein analistlerinin yorumları, sektörün geleceğine dair olumlu beklentileri yansıtıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin madencilik sektörünün sadece kripto para üretimine değil, aynı zamanda teknolojik inovasyona da odaklandığını gösteriyor.