Bitcoin madencisi MARA satışa devam edecek

Bitcoin (BTC) madencisi MARA Holdings, üçüncü çeyreğin ardından geçen yaklaşık altı haftada 13 bin 597 BTC sattı. Şirket bu satışlardan yaklaşık 1,1 milyar dolar elde etti ve BTC başına ortalama 81 bin dolar aldı.

Satılan miktar, şirketin eylül sonunda elinde bulunan 34 bin 12 BTC'nin yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. MARA yılın ilk dokuz ayında da 26 bin 984 BTC satmıştı ve bu yılki toplam satışı 40 bin BTC'yi aştı.

750 MİLYON DOLARLIK KREDİ KAPANDI

MARA, satışlardan elde ettiği gelirin 750 milyon dolarlık kısmıyla Bitcoin teminatlı kredilerini tamamen kapattı. Bu ödemeyle teminatta tutulan 17 bin 477 BTC serbest kaldı.

Krediler, şirketin bir doğal gaz santrali işletmesini satın alması için ağustosta çekilmişti. MARA, satın almayı önümüzdeki haftalarda tamamlamayı bekliyor.

Şirket finansal yükümlülükleri, yatırımları ve projeleri için gerektiğinde Bitcoin satmayı sürdüreceğini açıkladı. Yönetim kurulu ayrıca 500 milyon dolara kadar hisse geri alımına onay verdi.

GELİR YÜZDE 35 GERİLEDİ

MARA'nın üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 35 düşüşle 164,2 milyon dolara geriledi. Şirket aynı dönemde Bitcoin fiyatındaki artıştan kaynaklanan 885 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç sayesinde 632 milyon dolar net kâr açıkladı.

Madencilik operasyonlarını ve enerji varlıklarını kullanarak yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına yönelen şirketin CEO'su Fred Thiel, "Bu, Bitcoin'den uzaklaşmak anlamına gelmiyor." dedi.

MARA, Teksas'ta 2 gigavata kadar kapasiteye ulaşabilecek bir sahanın geliştirme haklarına sahip ve yıl sonundan önce iki yeni veri merkezi kira anlaşması imzalamayı hedefliyor. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 300 dolardan işlem görüyor.