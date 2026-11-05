Bitcoin madencisi yapay zeka deviyle anlaştı

ABD'li Bitcoin madencisi Riot Platforms, Teksas'taki Corsicana tesisinde yapay zeka şirketi Anthropic'e 910 megavatlık kapasite sağlamak için 15 yıllık, 28 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anthropic, Claude adlı yapay zeka modelinin geliştiricisi.

Kapasite Temmuz 2028'e kadar aşamalı olarak devreye girecek. Riot arsayı ve elektrik altyapısını sağlarken bilişim ekipmanlarını Anthropic kurup işletecek. Tesisin ilk bölümünün Haziran 2027'de kira getirmeye başlaması bekleniyor.

YILLIK 1,8 MİLYAR DOLAR KİRA

Riot, tüm kapasite devreye girdiğinde 15 yıllık ilk dönem boyunca yıllık ortalama 1,8 milyar dolar kira geliri bekliyor. Ancak projenin toplam maliyeti yaklaşık 5,5 milyar dolar. Bunun 1,8 milyar doları Riot'un saha ve elektrik çalışmalarına, 3,6 milyar dolara kadar olan kısmı ise Anthropic'in veri merkezi tesislerinin geri ödemesine gidecek.

Şirketin çeyrek raporuna göre Anthropic, belirli durumlarda bu maliyetleri yıllık yüzde 12 faizle birlikte gelecekteki kira ödemelerinden düşerek geri alabilecek.

FİNANSMANIN BÜYÜK KISMI BORÇLA

Riot, projenin yüzde 80 ile 90'ını borçla finanse etmeyi planlıyor. Bu durumda şirketin kendi kasasından yaklaşık 500 milyon ile 1,1 milyar dolar arasında nakit koyması gerekecek. Finansman süreci 2027'de başlayacak. Riot, açıklanan projeler için yeni hisse çıkarmayı beklemediğini belirtti.

Madenci, veri merkezi dönüşümünü finanse etmek için yılın ilk dokuz ayında 20 bin 264 Bitcoin satarak yaklaşık 1,5 milyar dolar elde etmişti. Eylül sonunda elinde yalnızca 2 bin 418 Bitcoin kalan şirket, yeni ürettiği Bitcoin'lerin neredeyse tamamını satmayı sürdürecek. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 79 bin 596 dolardan işlem görüyor.