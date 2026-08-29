Bitcoin neden düştü?

Kripto para konuşma başlarken 79 bin 500 dolar civarında işlem görüyordu. Fiyat konuşma sürerken 78 bin 500 dolara indi, ardından başladığı seviyeye döndü.

Asıl hareket bir saat sonra geldi. Bitcoin, Wall Street'teki satışla birlikte 76 bin 859 dolara kadar geriledi.

CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında 24 saatte 481 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin 360 milyon dolardan fazlasını uzun pozisyonlar oluşturdu.

Piyasa yorum platformu The Kobeissi Letter, düşüşün en yoğun saatine ilişkin veriyi paylaştı. Platforma göre Bitcoin 60 dakikada 3 bin dolar geriledi ve aynı sürede 200 milyon dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiye edildi.

EYLÜLDE FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜZDE 56'YA ÇIKTI

CME Group'un FedWatch aracına göre eylül toplantısı için faiz artırımı olasılığı yüzde 55,7'ye çıktı. Aynı olasılık bir gün önce yüzde 35,4 düzeyindeydi.

Warsh konuşmasında yüzde 2'lik enflasyon hedefini "kesin ve sabit" diye tanımladı. Başkana göre yüzde 3,7 civarındaki mevcut enflasyon fazla yüksek kalıyor.

Piyasa katılımcıları Warsh'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'in çizgisine yaklaşmasını bekliyordu.

Fed'in eylül toplantısında faizi artıracağına dair resmî bir işaret gelmedi. Piyasa katılımcıları Warsh'ın enflasyon mesajını şahin olarak yorumladı.

ALTCOİNLERDE KAYIP YÜZDE 9'A ULAŞTI

Satış büyük altcoinlere de yayıldı. Ethereum yüzde 3 gerileyerek 2 bin 500 doların altına indi. BNB de 700 doların altına geriledi.

XRP yüzde 5 düşerek 1,40 doların altına geriledi. Bitcoin Cash ise yüzde 9'a yakın kayıpla 250 doların altına indi. Cardano ve Stellar da değer kaybetti.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 549 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte yüzde 2,80 değer kaybetti. Fiyat gece boyunca 77 bin ile 78 bin dolar arasında dar bir bantta hareket etti.