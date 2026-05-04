Bitcoin nisanda son 12 ayın en güçlü aylık performansını kaydetti

Coin Bureau kurucusu Nic Puckrin, "Tüm zamanların zirvelerine dönmek için uzun yol var ama biraz yeşil görmek güzel." ifadesini kullandı.

Kripto yatırımcısı Daan Crypto Trades, Bitcoin'in art arda beş kırmızı aylık mumun ardından ikinci kez yeşil kapandığını ve bunun piyasada bir miktar rahatlama yarattığını belirtti.

BİTCOİN ZİRVENİN YÜZDE 38 ALTINDA SEYREDİYOR

Bitcoin yayım sırasında 78.190 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, ekim ayında ulaştığı 125.100 dolarlık tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 38 altına karşılık geliyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi cuma günü 39 seviyesinde "korku" bölgesinde yer aldı. Yatırımcıların hâlâ temkinli olduğuna işaret ediyor.

Kripto analiz firması CryptoQuant, nisan rallisinin ağırlıklı olarak vadeli işlem yatırımcıları tarafından sürüklendiğini ve Bitcoin'in çok aylık bir fiyat düşüşüne hazırlanıyor olabileceğini uyardı.

Öte yandan MN Trading Capital kurucusu Michael van de Poppe, Bitcoin'in 100 bin dolara dönmek için yeni bir anlatıya veya tetikleyiciye ihtiyaç duymadığını savunuyor. Van de Poppe, "Fiyatı yukarı taşıyacak bir anlatıya ihtiyaç yok." dedi. Bitcoin en son 13 Kasım'da 100 bin doların üzerinde işlem görmüştü.

Mayıs ayı tarihsel olarak yaklaşık yüzde 8 getiri sunuyor. Analistler bölünmüş durumda olsa da piyasa katılımcıları tarihsel kalıpların tekrar edip etmeyeceğini yakından izliyor.