Bitcoin toparlanma sürecinde hız kazanıyor

Bitcoin yaklaşık üç hafta içinde ilk kez 87.700 dolar seviyesini kısa süreliğine aştı. Bu gelişme, ABD dolarının 2022'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemesiyle aynı döneme denk geldi. Analistler, ABD Hazine geri alımlarının Bitcoin üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirirken, artan para arzının yıl sonundan önce Bitcoin fiyatını 132.000 doların üzerine taşıyabileceğini öngörüyor.

Hayes: 100 Bin Dolar Altındaki Bitcoin Fiyatı İçin Son Şans Olabilir

Bitcoin (BTC) yatırımcıları için önemli bir dönüm noktasında bulunuyoruz. BitMEX'in kurucu ortağı ve Maelstrom'un yatırım direktörü Arthur Hayes, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 100 bin doların altında Bitcoin satın almanın "son şans" olabileceğini vurguladı.

Hayes'in uyarısı, yaklaşan ABD Hazine geri alımlarına odaklanıyor. Hazine geri alımları, ABD Hazine Bakanlığı'nın likiditeyi artırmak amacıyla açık piyasadan tahvillerini geri satın alması işlemini ifade ediyor. Bu operasyonların finansal sisteme likidite enjekte etmesi ve Bitcoin gibi risk varlıklarına fayda sağlaması bekleniyor.

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı ithalat tarifeleri açıklamasının ardından son üç haftada ilk kez 87.700 dolar seviyesinin üzerine kısa süreliğine çıktı. Bitwise'ın Avrupa araştırma başkanı André Dragosch, bu yükselişi ABD dolarının zayıflamasına bağladı. Dolar endeksi Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analist Ryan Lee ise zayıflayan doların Bitcoin'in güvenli liman varlığı olarak çekiciliğini pekiştirdiğini belirtti. Lee, güçlü hacim ve teknik göstergelerin 90.000 dolar direncinin test edilme potansiyeline işaret ettiğini söyledi.

Real Vision baş kripto analisti Jamie Coutts da artan para arzının 2025'te Bitcoin'in ana tetikleyicisi olacağını ve fiyatı yıl sonundan önce 132.000 doların üzerine taşıyabileceğini öngördü. Bununla birlikte, küresel ticaret savaşı endişeleri, ABD ve Çin bir ticaret anlaşmasına varıncaya kadar yatırımcı iştahını sınırlayabilir.

Son düzeltmeye rağmen Japon ve Birleşik Krallık merkezli yatırım firmaları Bitcoin'e yüzlerce milyon dolar yatırım aktarıyor. Bu durum, kurumsal adaptasyonun devam ettiğini ve Bitcoin'in dört yıllık döngüsünün hızlanabileceğini gösteriyor.