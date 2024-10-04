Bitcoin yaratıcısının yüzündeki maske düşüyor: Satoshi Nakamoto bulundu mu? - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yaratıcısının yüzündeki maske düşüyor: Satoshi Nakamoto bulundu mu?

Bitcoin yaratıcısının yüzündeki maske düşüyor: Satoshi Nakamoto bulundu mu?

Bitcoin'in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kimliğini uzun süredir merak ediliyor. Kimliği henüz tespit edilemeyen Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini ortaya çıkarmayı hedefleyen ''Money Electric: The Bitcoin Mystery'' belgeseli kısa bir süre içinde yayınlanacak. Yönetmen Cullen Hoback, güçlü kanıtlarla desteklenen iddiaların kripto dünyasında büyük yankı uyandıracağını belirtiyor.

04.10.2024 12:47
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Kripto para dünyasının en büyük gizemi nihayet çözülüyor. Kısa süre içerisinde yayınlanacak olan "Money Electric: The Bitcoin Mystery" isimli yeni bir belgesel, Bitcoin'in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. 9 Ekim'de yayımlanacak olan belgesel, yalnızca Satoshi'nin kimliğini değil, aynı zamanda yaklaşık 67 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in kontrolünü elinde tutan bu esrarengiz kişiliğin arkasındaki sırları da aydınlatmayı amaçlıyor.

Kripto Dünyasının En Büyük Gizemi Çözülüyor

Belgeselin yönetmeni Cullen Hoback, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Belgeselde sunduğumuz tez son derece güçlü ve izleyicileri derin tartışmalara sürükleyecek." diyerek iddialı açıklamalarda bulundu. Hoback, ellerinde filme dahil edilenden çok daha fazla kanıt olduğunu da sözlerine ekledi.

Kripto para camiasında yankı uyandıran bir diğer gelişme ise Galaxy Digital Araştırma Başkanı Alex Thorn'un sosyal medya paylaşımları oldu. Thorn, belgeselin Nakamoto'nun kimliğinin Len Sassaman olduğunu öne sürdüğünü iddia etti. Sassaman'ın 2011'deki trajik ölümü ve Nakamoto olabileceğine dair teoriler, daha önce de kripto dünyasında konuşulmuştu.

Satoshi Nakamoto'nun halen hayatta olduğu varsayılırsa, yaklaşık 1,1 milyon Bitcoin'e sahip olduğu düşünülüyor. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle 67 milyar dolara tekabül ediyor ve kripto para piyasalarında büyük bir belirsizlik kaynağı olarak görülüyor.

Yönetmen Hoback'in daha önce QAnon komplo teorilerini ele alan "Q: Into the Storm" belgesel serisini yönettiği biliniyor. Bu deneyimi, yeni belgeselde de derinlemesine bir araştırma ve analiz sunacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Kripto para yatırımcıları, analistler ve konuya ilgi duyanlar, Satoshi Nakamoto'nun kimliğine dair bu yeni iddiaları merakla bekliyor. Belgeselin, sadece bir gizemi çözmekle kalmayıp, kripto ekosisteminin geleceğini de etkileyebilecek önemli bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin yaratıcısının yüzündeki maske düşüyor: Satoshi Nakamoto bulundu mu? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serkan keskin:
    bence reyis 1 1 Yanıtla
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